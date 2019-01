Situație INCREDIBILĂ în POLITICA din România. Este CONSILIER în Vrancea, dar locuiește în ITALIA. Cine face „naveta” lunar pentru a participa la ȘEDINȚE

Ovidiu Brândușa, consilier județean din Vrancea, locuiește de mai bine de 16 ani în Italia, dar acest lucru nu îl împiedică să participe la ședințe. Acesta călătorește lunar câte 4.300 kilometri pentru ajunge la ședințele Consiliului Județean Vrancea.





Originar din Panciu, Vrancea, Ovidiu Burdușa, 39 de ani, a plecat din România cu mulți ani în urmă, pentru un trai mai bun. La început a muncit pe unde a găsit… A încărcat mărfuri, a făcut curat în hoteluri, a fost recepţioner. Acum, are o afacere, două hoteluri de lux în centrul Romei. Este însă și singurul membru al diasporei ales, în 2016, într-un consiliu județean în România, pe listele PNL.

Cei 4.300 de kilometri distanță nu îl împiedică pe Ovidiu Burdușa să vină la ședințele Consiliului Județean Vrancea. Potrivit listelor cu prezența, Burdușa are cu șase reprezentări mai mult față de președintele consiliului, Marian Oprișan. Are și inițiative, toate referitoare la membrii diasporei.

„Sunt plecat din România de circa 16 ani. Prima dată am plecat în ’98, după terminarea liceului. M-am reîntors la sfârșitul anului 2000 pentru că i-am promis tatălui meu că voi continua să studiez și am avut ambiția de a fi primul copil din familie cu facultate. Așadar, m-am reîntors și împreună cu fratele meu am intrat la facultate. În 2005 am absolvit Universitatea Româno-Americană, secția de Economie a turismului intern sau internațional. Apoi m-am reîntors în Italia”, a spus Burdușa conform Libertatea.

