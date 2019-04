Consilierul Theresei Theresa May, dat afară din guvern pentru că l-a atacat pe Soros și l-a lăudat pe Viktor Orban

Scriitorul și filosoful Roger Scruton a afirmat și că „islamofobia” este „un termen de propagandă inventat de mișcarea islamistă Frații Musulmani”





Scruton și-a pierdut funcția de președinte al Comisiei guvernamentale in urma mai multor comentarii negative la adresa magnatului George Soros, dar și pentru că și-a manifestat admirația față de premierul ungar Viktor Orban, în interviul pe care l-a acordat publicației New Statesman, scrie The Independent, citat de activenews.

Filosoful, devenit consilier in 2018, l-a acuzat pe Soros că a avut ingerințe numeroase, datorită presei europene apropiate lui, în politica internă a Ungariei și că a influențat prin „imperiul său financiar” alegerile luate de mai multe guverne occidentale. De asemenea, academicianul englez a luat apărarea guvernului Viktor Orban, calificând măsurile adoptate de Budapesta drept o „apărare legitimă” împotriva presiunilor lui Soros și a imigrației islamice.

În același interviu, Scruton l-a caracterizat pe liderul Fidesz drept o „excepție plăcută” într-un peisaj politic european caracterizat aproape exclusiv de „conducători resemnați în fața declinului valorilor artistice și culturale ale Occidentului”. Potrivit filosofului, frontul suveranist condus de Orban ar reprezenta ultimul bastion al identității occidentale împotriva progresiștilor „globalismului imoral susținut de Soros și a „colonizării musulmane” a Vechiului Continent.

Un alt comentariu al filosofului care a inflamat guvernul de la Londra a fost legat de termenul „islamofobie” și de guvernul chinez. Scruton a afirmat că „islamofobia” este o „armă” concepută de liderii mahomedani ai Fraților Musulmani pentru a reduce la tăcere pe oricine denunță condiția umilitoare a femeilor și a creștinilor din țările musulmane. Referindu-se la puterea de la Beijing, a spus că aceasta a transformat statul asiatic într-o „societate gigantică de roboți”.

Criticile filosofului de la adresa lui Soros nu au trecut neobservate de presa britanică, iar Partidului Laburist, declarându-se indignat, a apreciat că atacurile lui Scruton la adresa magnatului american de origine maghiaro-evreiască, sunt declarații anti-semite. Anti-semitismul filosofului a fost, de altfel, motivul anunțat de guvernul May în anunțul privind demiterea acestuia din postul de consilier.

