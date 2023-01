Consecințele războiului se reflectă în economia Rusiei. Cel mai mare deficit bugetar după prăbușirea Uniunii Sovietice

Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a spus, în timpul unei ședințe de Guvern, că deficitul buget al țării sale a ajuns la 3,3 trilioane de ruble, aproximativ 47 de milioane de dolari, în anul 2022. Cifra reprezintă 2,3% din economia rusă la nivel general. Veniturile Rusiei au crescut anul trecut cu aproximativ 2,8 trilioane de ruble, 40 de milioane de dolari. Suma nu a fost suficientă pentru a susține cheltuielile care „au ajuns până la cer”, precum au zis oficiali ruși. Moscova a cheltuit 92 de milioane de dolari anul trecut.

Prim-ministrul rus, Mihail Mușustin, a încercat să prezinte situația economică a Rusiei ca fiind una pozitivă. Șeful Guvernului a punctat că acești indicatori „nu sunt răi”. Ministrul de Finanțe a susținut spusele șefului Guvernului. Siluanov nu a făcut nicio referire la războiul din Ucraina și banii pe care țara sa i-a folosit pentru a finanța acest conflict, dar a spus că „în pofida situației geopolitice, a restricțiilor și a sancțiunilor, noi ne-am atins obiectivele plănuite”.

Rusia a înregistrat al doilea cel mai mare deficit bugetar după prăbușirea Uniunii Sovietice

Deficitul bugetar anunțat de Rusia este al doilea cel mai mare înregistrat de când Uniunea Sovietică s-a prăbușit. Pe primul loc în acest clasament se plasează deficitul bugetar din 2020, anul în care a început pandemia de COVID-19. Mulți experți au crezut că economia Rusiei va suferi o prăbușire cauzată de sancțiunile UE și măsurile restrictive impuse împotriva țării. Totuși, situația economică a Moscovei a evoluat pentru că autoritățile au decis să vândă la prețuri mari anumite produse.

De asemenea, sancțiunea în privința barilului de petrol rusesc a fost introdusă mai târziu. Așadar, efectul ei asupra economiei nu s-a simțit atât de mult. Guvernul nu a făcut public un tabel care să prezinte mai multe detalii în legătură cu cheltuielile din 2022. Experții economici spun că acestea au crescut din cauza echipamentelor militare achiziționate. Deficitul bugetar din 2023 este așteptat să fie unul destul de mare pentru că Rusia are de gând să majoreze cu o treime cheltuielile din domeniul militar. În plus, prețul limită impus asupra petrolului îi va obliga pe comercianți să vândă resursa la tarife mai mici, potrivit New York Times.