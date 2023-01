Război în Ucraina ziua 323. Schimbări la conducerea trupelor ruse din Ucraina. Miza ocupării orașului Soledar pentru Vladimir Putin

Șeful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, a fost numit comandant al Forţelor armate combinate care luptă în Ucraina. Generalul Serghei Surovikin a preluat conducerea Forţelor Aerospaţiale ruse. De asemenea, generalul Oleg Saliukov este noul comandant al Forţelor Terestre, iar general-locotenentul Aleksii Kim, este şeful-adjunct al Statului Major al armatei ruse, a precizat Ministerul Apărării din Rusia.

Ministrul apărării Serghei Şoigu, a făcut aceste numiri la conducerea „operaţiunii militare speciale” din Ucraina, informează Reuters

Potrivit ministerului rus, decizia privind majorarea nivelului de conducere din Ucraina este legată de „extinderea anvergurii obiectivelor vizate, necesitatea organizării unei cooperări mai strânse între tipurile de trupe ale forţelor armate, precum şi de majorarea calităţii tuturor formelor de aprovizionare şi a eficienţei conducerii” acestor forţe.

În octombrie anul trecut, Serghei Şoigu l-a numit comandant al Forţelor armate combinate din Ucraina pe Surovikin, care din 2017 este comandantul Forţelor Aerospaţiale ale Rusiei.

Luptele grele au loc în continuare în orașul Soledar, din estul Ucrainei, în ciuda afirmațiilor Rusiei că a obținut controlul asupra regiunii. Trupele ruse presează din ce în ce mai tare, încercând să obțină o victorie, prima după luni de eșecuri pe fronturile din Donbas.

Soledar are o importanță redusă din punct de vedere militar, scrie CNN. Cu toate acestea, capturarea sa ar permite forțelor ruse să se concentreze asupra orașului Bahmut din apropiere. Acesta a fost ținta trupelor de mercenari Wagner, încă din vară, Evgheni Prigojin încăpățânându-se să obțină o victorie simbolică, în ciuda pierderilor foarte mari suferite. Este vorba despre o acțiune de propagandă, menită să-i ofere lul Vladimir Putin o gură de aer, după atâtea eșecuri.

Forțele armate ruse nu au avut nimic de sărbătorit încă de la începutul lunii iulie și au fost nevoite să se retragă atât în Harkov, în nord, cât și în Herson, în sudul Ucrainei.

Orașul Soledar are o valoare strategică redusă, dar ocuparea lui ar putea permite Moscovei să se apropie de Bahmut pe o cale diferită. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că preluarea controlului în Soledar „nu va permite neapărat forțelor rusești să exercite controlul asupra liniilor de comunicații terestre ucrainene critice spre Bahmut.

Graphic content.

Intense video of 🇷🇺 forces assaulting 🇺🇦 positions. 🇷🇺 soldier approaches a foxhole in which two 🇺🇦 servicemen are sitting. He tells them to drop their weapons. The two, clearly confused are screaming: „friendlies! friendlies!” They are killed shortly after. pic.twitter.com/gDpa5YVX6u

— Status-6 (@Archer83Able) January 11, 2023