Justitie

Consăteanca Maiei Sandu refuză să-și ceară scuze după ce instanța a decis că l-a denigrat pe bunelul președintei

Comentează știrea
Consăteanca Maiei Sandu refuză să-și ceară scuze după ce instanța a decis că l-a denigrat pe bunelul președinteiSursa foto: Arhivă/EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Scandalul public dintre președinta Maia Sandu și consăteanca sa Anna Mihalachi ia o nouă turnură, după ce instanța a decis că aceasta trebuie să își ceară scuze public și să dezmintă afirmațiile făcute anterior la adresa bunicului șefei statului. În locul unui mesaj de conformare, Mihalachi a venit cu o reacție tranșantă pe rețelele sociale, aceasta afirmă că nu își va cere scuze publice, așa cum a decis instanța. 

„Scuze pentru ce, pentru adevăr? Dovezile unde-ți sunt? Scuzele și pagubele morale + materiale eu le aștept de la tine”, a scris Anna Mihalachi pe Facebook, la scurt timp după pronunțarea hotărârii.

Sursa foto: Facebook/Anna Mihalachi

Decizia instanței: scuze publice, dar fără despăgubiri morale

Pe 12 februarie, Judecătoria Chișinău a pronunțat hotărârea în dosarul privind „apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale”, intentat de Maia Sandu. Instanța a admis parțial acțiunea, obligând-o pe Anna Mihalachi să publice pe pagina sa de Facebook un mesaj de scuze și o dezmințire a afirmațiilor făcute anterior.

Hotărârea a fost pronunțată de judecătoarea Tatiana Sîrcu. Totodată, instanța a dispus încasarea din contul Annei Mihalachi a sumei de 450 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. În rest, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă

Președinta a solicitat, pe lângă dezmințire și scuze publice, și achitarea unui prejudiciu moral în valoare de 50.000 de lei. Instanța însă nu a admis cererea privind despăgubirile morale.

Nici Maia Sandu, nici Anna Mihalachi nu au fost prezente la ședința de judecată.

De la o postare pe Facebook la o decizie judecătorească

Dosarul a fost deschis după o postare publicată în octombrie 2024 pe Facebook, în care se afirma că bunicul președintei ar fi fost implicat în deportări și ar fi profanat biserica din sat. Ulterior, mesajul a fost șters.

În cadrul procesului, instanța a reluat anterior dezbaterile pentru a clarifica anumite aspecte, inclusiv faptul că informațiile ar fi fost preluate de la o terță persoană. Apărarea a invocat că persoana menționată nu poate fi atrasă în proces.

Comentând anterior cazul, Maia Sandu a subliniat că libertatea de exprimare nu exclude responsabilitatea: oricine poate critica politicile sale, însă atunci când sunt vizate familia și reputația personală, există dreptul legal de a solicita clarificări și repararea prejudiciului.

Anna Mihalachi/ Sursa foto: Facebook

Mihalachi a scris pe reţele că bunicul preşedintei a fost turnător în perioada sovietică.

Opoziţia a criticat-o dur pe şefa statului pentru că a acţionat-o în judecată pe Maia Sandu. Iar avocatul Annei Mihalachi, Igor Hlopeţchi, partenerul politic al Victoriei Furtună, preşedinta partidului Moldova Mare, susţinut de Ilan Şor, a solicitat în şedinţă de judecată ca şefa statului să fie supusă controlului psihiatric.

Demersul lui Hlopeţchi a fost respins de instanţă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
13:12 - Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
13:04 - Grindeanu condiționează susținerea reformei: Fără tăieri de salarii la medici, profesori și milițieni
12:57 - Giovanni Becali, ordine și disciplină după gratii. Ce a făcut omul de afaceri
12:49 - Negocierile de aderare la UE blocate pentru Chișinău: veto indirect al Ungariei sau lipsă de voință de a se detașa de...
12:42 - Netflix lansează un serial horror despre o nuntă cu secrete întunecate

HAI România!

La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!

Proiecte speciale