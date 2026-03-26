Congresul a explicat proiectul SUA pentru AI. „America va câștiga cursa”, fără intruziunea statului, dar cu patriotism

Președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson, a declarat că este necesară stabilirea unui cadru național unitar pentru reglementarea inteligenței artificiale (AI), subliniind însă că intervenția guvernamentală nu ar trebui să fie excesivă, potrivit Fox News.

Declarațiile au fost făcute în timpul evenimentului Hill & Valley Forum, unde oficiali politici și lideri din sectorul privat au discutat despre viitorul tehnologiei AI în Statele Unite.

Johnson a evidențiat importanța echilibrului între reglementare și inovare, afirmând că

În discursul său susținut pe Capitol Hill, Mike Johnson a explicat că legislativul american trebuie să îndeplinească trei obiective majore în domeniul inteligenței artificiale. Primul dintre acestea vizează crearea unui cadru național coerent.

„Primul lucru este că trebuie să oferim un cadru național unic care să protejeze copiii, să apere comunitățile, să sprijine creatorii și să evite un mozaic de reglementări la nivel de stat”, a declarat Johnson.

Acesta a atras atenția că schimbările frecvente de politici pot afecta negativ mediul economic, subliniind că „recunoaștem că modificările constante de politică nu doar că creează confuzie pe piață, ci contravin interesului național”.

Potrivit oficialului american, autoritățile vor încerca să utilizeze structurile existente pentru a introduce reguli și mecanisme de protecție, fără a împovăra excesiv sectorul tehnologic.

„Vom folosi structurile existente pentru a stabili garanții și reguli de bază, ca să spunem așa, fără a sufoca întreaga piață cu birocrație”, a explicat el.

Al doilea obiectiv menționat de Mike Johnson este tratarea inteligenței artificiale ca pe o problemă de securitate națională. Acesta a subliniat necesitatea ca tehnologia să rămână sub controlul Statelor Unite și al aliaților săi, și să nu ajungă în mâinile adversarilor geopolitici.

Această poziție reflectă preocupările tot mai accentuate ale liderilor americani cu privire la competiția globală în domeniul AI, în special în raport cu state rivale.

Cel de-al treilea punct evidențiat de liderul Camerei Reprezentanților vizează viteza de reacție a autorităților. Johnson a afirmat că există „o datorie de a acționa cu viteza pe care o cere victoria”, sugerând că procesul legislativ trebuie accelerat pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice rapide.

Declarațiile vin la scurt timp după ce Donald Trump a prezentat propriul cadru de reglementare pentru inteligența artificială.

Propunerea acestuia include măsuri menite să protejeze minorii împotriva conținutului periculos, să simplifice autorizarea centrelor de date și să prevină utilizarea AI pentru restrângerea libertății de exprimare.

Inițiativa prezidențială prevede, de asemenea, introducerea unor garanții suplimentare împotriva fenomenelor precum automutilarea sau exploatarea sexuală facilitate de platforme AI accesate de copii.

Pentru ca aceste propuneri să producă efecte concrete, ele trebuie transformate în proiecte legislative, adoptate de Congres și aprobate de ambele camere.

În paralel, Donald Trump a emis anterior un moratoriu privind capacitatea statelor de a adopta propriile reglementări în domeniul inteligenței artificiale, măsură care a generat dezbateri cu privire la echilibrul dintre autoritatea federală și cea statală.

Discuțiile privind reglementarea AI continuă într-un context global marcat de competiție tehnologică intensă și de preocupări legate de impactul social și economic al acestor tehnologii emergente.