Conflictul din Orientul Mijlociu. Condițiile Israelului pentru oprirea războiului cu Hezbollah

Orientul Mijlociu continuă să fie un punct fierbinte pe harta lumii. Israelul nu dă semne că ar dori să pună capăt conflictului prea curând și impune condiții Hezbollah.

Ministrul Apărării de la Tel Aviv a subliniat că armata israeliană nu este dispusă să oprească operațiunile militare în Liban. El a anunțat în ce condiții se va putea ajunge la o încetare a focului.

Ministrul apărării israelian Israel Katz a anunţat că nu va accepta nici un acord de încetare a focului în sudul Libanului. Pentru a fi pace în această zonă din Orientul Mijlociu, a spus el, este nevoie de îndeplinirea mai multor condiții. Pentru încetare războiului trebuie să existe garanții că Hezbollah se va dezarma și se va retrage la nord de râul Litani. Totodată, locuitorii din nordul Israelului trebuie să poată reveni la locuințele lor.

Oficialul israelian a făcut aceste declarații la comandamentul militard de nord al Forţelor de apărare israeliene (IDF). El a subliniat că războiul din Orientul Mijlociu, împotriva Hezbollah va continua până la prăbușirea organizației teroriste.

Israeli Minister of Defense, Israel Katz announced today during his First Visit to the IDF Northern Command’s Headquarters in Safed, the Expansion of Ground Operations in Southern Lebanon as well as Strikes against Hezbollah in the Dahieh Suburb of Beirut; with him stating, “We… pic.twitter.com/6rUMBELPbQ

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2024