Confesiunile unui bărbat „readus din morți”. „Eram pe tărâmul spiritelor, eram conștient”

Inima lui Kevin Hill, în vârstă de 55 de ani, a încetat brusc să mai bată în timp ce se afla la Derby Royal Hospital, fiind tratat pentru calcifiază – o boală rară în care calciul se acumulează în vasele mici de sânge din țesuturile adipos și cutanat. Bărbatul a povestit tot ce a văzut în lumea de dincolo.

„Omul miracol” a declarat că a ajung într-un „tărâm al spiritului”, unde și-a privit corpul deteriorându-se, dar în care s-a simțit mai liniștit ca niciodată. El a spus: „Nu mă uitam în jos la corpul meu, dar eram separat de corpul meu. Era ca și cum eram pe tărâmul spiritelor – eram conștient de ceea ce se întâmpla, dar aveam atât de multă pace.”

Acesta a suferit o operație la inimă în ianuarie 2022 din cauza unei probleme la valva inimii. La momentul respectiv, el a pierdut 65 kg de greutate în apă și s-a îmbolnăvit de calciflaxie.

Bărbatul a mai povestit: „Am avut boala timp de luni de zile. Pielea mă mânca. Am avut trei zile în care picioarele îmi sângerau – pur și simplu nu se oprea. El a mai spus că a fost mort timp de câteva minute înainte ca medicii să-l resusciteze.

Această experiență l-a făcut mai puternic

Domnul Hill a declarat că a fost separat de corpul, dar că a simțit că nu urma să moară.

„Știam că sângerez. Știam că era ceva serios. Personalul a continuat să intre și să iasă pentru a opri sângerarea Știam că am murit. Eram separat de corpul meu. Apoi am adormit și m-am trezit, viu și sângerarea se oprise. Am știut că nu era timpul să mor. Situația m-a făcut să-mi reorientez prioritățile. Când am ieșit din spital, atmosfera din familia mea s-a schimbat dramatic. Am devenit mai rezistent. Știu că pot să-mi revin”, a spus acesta.

După o perioadă lungă de chin, el a declarat că nu mai simte durere și că a învățat să fie mai puternic. Acum, acesta este în ultimele etape de recuperare.

„Sunt în ultimele etape de recuperare. La piciorul drept, încă mai am ceva dureri, dar nu sunt nici pe departe la nivelul la care erau înainte – aș fi plâns ore întregi. Nivelul meu de durere era de 100 din 10, iar acum a scăzut la patru. Toată lumea spunea că ar trebui să fiu mort”, a spus el, potrivit Daily Mail.