Singura soluție: O perspectivă asupra conviețuirii pașnice în Orientul Mijlociu

În cadrul conferinței, invitații au dezbătut asupra crizei din Orientul Mijlociu. Au fost prezenti peste 100 de specialisti civili si militari, analisti din organizatii neguvernamentale, oameni de afaceri, mediul academic, diplomati, ziaristi. Nu au lipsit diplomații străini acreditati in țara noastră din Armenia, Algeria, Arabia Saudita, China, Kazahstan, Kuweit, Qatar, Iordania, Turkmenistan, Belarus, Georgia, Siria, Liban, Maroc, Cuba, Marea Britanie, Iran, Malaezia, Pakistan, Nigeria, Palestina, SUA, Olanda, Turcia, Egipt si Rusia.

Problema diminuării influenței Vestului și credibilității sale

Formatul conferinței a fost hibrid. Acesta a permis prezentarea unor puncte de vedere din perspective diferite formulate de vorbitori din Arabia Saudită, China, Egipt, Elveția, Franța, Germania, Italia, Iordania, Iran, Kuweit, Qatar, Liban, Malaezia, Marea Britanie, Pakistan, Rusia, Siria, Turcia, Ungaria si Romania.

Momentul in care s-au desfăsurat lucrările conferinței a fost profund marcat de tragicele evenimente din Fâșia Gaza si Israel, cât si de eforturile internaționale de a se ajunge la eliberarea ostatecilor, asigurarea unor ajutoare umanitare si, in paralel discuții intre marile puteri, puterile regionale, cat si intre părțile implicate in incetarea confruntărilor si găsirea unor soluții negociate.

S-a subliniat faptul că, in timp ce se desfasurau lucrarile conferintei, actiunile militare ale armatei israeliene si ale fortelor HAMAS continuau si făceau ca in fiecare oră sa crească numărul victimelor civile copii, femei, bătrâni.

După cum a menționat dr. Liviu MUREȘAN (Eurodefense Romania) s-a criticat lipsa de voință pentru a căuta o formulă de oprire a actiunilor militare, de către ambele părți si s-a evidențiat de către mai mulți vorbitori pericolul extinderii conflictului in regiune, a reacției populației musulmane in Europa, Statele Unite, Asia și nu numai.

Vorbitorii s-au referit la situatia de securitate, pe plan global, contestarea actualei formule a lumii unipolare, cautarea unicului vinovat in conflictul israeliano-palestinian și in special situatia din Fâșia Gaza. A fost discutată problema diminuării influenței Vestului și credibilității sale, care a existat, lipsa de incredere la nivel national, regional, cât și internațional.

Chestiunea sancțiunilor

O atenție deosebită a fost acordată problemei sancțiunilor. S-au adus argumente asupra modului in care acestea au fost aplicate si a lipsei de rezultate, pe termen mediu si lung, a situației celor afectati de sanctiuni, in special populatia civilă. Exemplele unor state care au fost supuse sanctiunilor si sunt, in continuare, fără rezultatele enunțate de cei care le inițiază.

Mai mult s-au amplificat efectele secundare chiar si asupra țărilor care le-au promovat. Urmare a acestei politici extensive de aplicare a sanctiunilor, țările vizate au intărit colaborarea, au dezvoltat canale comerciale alternative, au găsit soluții tehnice prin efort propriu. Țările din regiune privesc cu atenție si văd ca o soluție, implicarea lor in inițiative si organizații noi cum ar fi BRICS, BRI, Shanghai Cooperation Organisation.

Acestea, initiate si promovate de catre China si Rusia, care au reusit să facă pași spre strângerea rândurilor membrilor, căutarea de soluții la problemele de interes comun, inceputul unui proces de… dedolarizare si, mai ales, forța de atractie de noi membri in formatele de colaborare politică, economico-financiară si de securitate.

A fost amintit succesul reprezentat de cel de-al treilea forum BRICS, care a avut loc recent la Beijing si care marcat 10 ani de existență a inițiativei, Summitul BRICS care a avut loc la Johannesburg si președintia pe care o va prelua, de la 1 ianuarie 2024, Federația Rusă, precum si primirea in SCO a Iranului.

Arhitectura de securitate din Orientul Mijlociu

Drept urmare, Arhitectura de Securitate in Orientul Mijlociu si a Nordului Africii este văzută ca flexibilă, cu o creștere a influenței Arabiei Saudite, Turciei si Iranului si o implicare crescută a Chinei si Rusiei. S-a evidențiat faptul că Statele Unite si țările vest-europene parcă si-au pierdut din relevanță. S-a dat exemplul acordului realizat de către Arabia Saudită și Iran, cu implicarea Chinei, fără prezența puterilor vestice, la fel ca si alte aranjamente de securitate in regiune.

S-a acordat o atenție specială eforturilor actuale, de a se restabili dialogul dintre Statele Unite și China si se așteaptă cu interes posibilul Summit intre președintele Joe Biden si presedintele Xi Jinping, peste două săptămani la San Francisco, in marja reuniunii APEC.

Evoluțiile din regiunea Orientului Mijlociu au efect si asupra mediului de Securitate din Africa, unde sentimentele anti-occidentale sunt tot mai evidente, in timp ce China, Turcia, Rusia, țăririle din Golf sunt asteptate cu investiții adecvate.

Interese economice în Orientul Mijlociu

Totodată, s-a remarcat că spre deosebire de anii trecuți când UE era percepută ca un actor global credibil si invitat sa se implice, in comparație cu prezentul profil șters al Uniunii Europene in regiune, dincolo de implicarea “umăr la umăr” cu Statele Unite, atunci când i se permite.

Cu toate acestea, s-a subliniat că principalii membri ai Uniunii Europene, care au interese economice in regiune, continuă să promoveze relații bilaterale si să lase pe seama instituțiilor comunitare să practice limbajul mai ferm si impunerea de norme, sancțiuni si alte abordări pur declarative.

Mai mulți vorbitori au reamintit contribuțiile României, de-a lungul anilor, in regiunea MENA si mai ales, dorința formulată explicit că țara noastră trebuie sa joace un rol mai activ diplomatic in acest sens. Pornind de la exemplul de succes al discutiilor si contactelor stabilite in cadrul conferintei s-a evidentiat rolul pe care il pot juca organizatiile neguvernamentale in dezbaterea problemelor, in lansarea de initiative, in stabilirea unor canale de comunicare in regiune, cât și in afara ei.

Lista participanților

Cum lista participanților era prea lungă pentru a fi inserată aici amintim doar patru dintre ei, care nu numai că au deschis evenimentul, dar au și contribuit substanțial la succesul concret al acestuia: Flavius ​​​​CABA-MARIA, Președinte, MEPEI, București, România, Dr. Muhammad Hassan Shaykh al-ISLAMI, Președintele Institutului pentru Studii politice și internaționale (IPIS) și ministru adjunct de externe, Teheran, Republica Islamică Iran – online, Dr. Seyed Hossein SADAT MEIDANI, Ambasador, Ambasada Republiii Islamice Iran, Dr. Liviu MUREŞAN, Preşedinte, EuroDefense România.

Este pilduitor, deci foarte bun devotamentul unor diplomați români cu eperiență și a altora tineri, în formare,- precum dr.Alexandru Georgescu, Cercetător știintific, ICI Bucuresti si secretar general la EuroDefense România, pentru că au pus umărul la organizarea și derularea unui eveniment unicat.

România a mai fost arealul unor consultări substanțiale privind viitorul păcii în Orientul Mijlociu și dacă actualul ministru de externe ar opta pentru un dinamism aproape abandonat de instituția pe care încă o mai conduce, arabii care au studiat în România ar saluta și sprijini un nou demers intelegent românesc pentru armonizarea relațiilor, conlucrare și bună vecinătate a Israelului, cu țările arabe. Conferința reușită de dr. Liviu Mureșan și de Flavius ​​​​CABA-MARIA este o pildă de adaptare la mediul de insecuritate și apel la înțelepciunea colectivă. Deci se poate!

Un articol de Ion Petrescu