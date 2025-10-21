Economie

Conducerea Salrom a fost demisă. Ministrul Economiei: S-a terminat cu aroganța

Comentează știrea
Conducerea Salrom a fost demisă. Ministrul Economiei: S-a terminat cu aroganțaSalrom / sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Conducerea Salrom a fost demisă și va fi înlocuită cu profesioniști selectați pentru mandate temporare, a anunțat marți seara ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Radu Miruță: Profesioniști, în locul „pilelor și combinațiilor”

Ministrul a mai transmis că, în locul fostelor „pile și combinații”, vor veni specialiști pentru mandate temporare: un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală, un auditor financiar absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient, și un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

Radu Miruță

Sursa foto: Radu Miruță/Facebook

„Resursele publice au fost batjocorite”

Radu Miruță a menționat că două rapoarte, ale Corpului de Control al premierului și al Ministerului Economiei, arată că resursele publice au fost batjocorite. Ministrul a anunțat că se vor demara proceduri în instanță pentru recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate

„Fosta conducere a Salrom deja trimite avocați și amenință cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinți statul, nu ai doar beneficii, ai și responsabilități. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a transmis Miruță.

Ajutor pentru comunitatea afectată din Praid

Ministrul a reiterat că nu este uitată comunitatea din Praid, afectată de inundații, și a precizat că au fost puse la punct două scheme de ajutor: una pentru afacerile închise temporar – 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane de lei aprobați – și o a doua pentru despăgubiri și costuri de reparații, care este în desfășurare și urmează să fie extinsă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:35 - Grindeanu, despre refuzul lui Bolojan privind propunerea PSD: Pune prea mult orgoliu
23:24 - Fenomenul straniu de pe Lună: Ce sunt luminile misterioase care apar din senin
23:15 - Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru
23:06 - Violonistul Cristian Botgros a câştigat lupta pentru viaţă. Nepotul dirijorului orchestrei „Lăutarii” a fost externat
22:55 - Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
22:47 - Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

HAI România!

Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT

Proiecte speciale