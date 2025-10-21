Conducerea Salrom a fost demisă. Ministrul Economiei: S-a terminat cu aroganța

Conducerea Salrom a fost demisă și va fi înlocuită cu profesioniști selectați pentru mandate temporare, a anunțat marți seara ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a mai transmis că, în locul fostelor „pile și combinații”, vor veni specialiști pentru mandate temporare: un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală, un auditor financiar absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient, și un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

Radu Miruță a menționat că două rapoarte, ale Corpului de Control al premierului și al Ministerului Economiei, arată că resursele publice au fost batjocorite. Ministrul a anunțat că se vor demara proceduri în instanță pentru recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a celor vinovați.

„Fosta conducere a Salrom deja trimite avocați și amenință cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinți statul, nu ai doar beneficii, ai și responsabilități. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a transmis Miruță.

Ministrul a reiterat că nu este uitată comunitatea din Praid, afectată de inundații, și a precizat că au fost puse la punct două scheme de ajutor: una pentru afacerile închise temporar – 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane de lei aprobați – și o a doua pentru despăgubiri și costuri de reparații, care este în desfășurare și urmează să fie extinsă.