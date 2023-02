Conducerea NATO cere Germaniei să rămână în fruntea „forțelor de reacție rapidă” încă un an

Liderii NATO se tem că forțele militare ale Marii Britanii sunt atât de suprasolicitate, încât nu sunt capabile să fie în prima linie a apărării împotriva Rusiei, susțin surse, citate de Daily Mail.

Regatul Unit urmează să preia conducerea „forței de reacție rapidă” a NATO la sfârșitul anului. Dar, articole din presa germană, comfirmate de surse ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, susțin că NATO a cerut Berlinului să rămână la conducerea acestei structuri un an suplimentar.

Potrivit publicației britanice, o sursă din cadrul Ministerului a declarat că „există probleme serioase legate de deficitul de muniții și alte echipamente, care, parțial este cauzat de fondurile insuficiente alocate de Regatul Unit pentru apărare, dar și din cauza cantității de muniție și a altor ajutoare pe care le furnizăm Ucrainei”.

„Forțele noastre sunt suprasolicitate și din cauza faptului că trebuie să antrenăm și să pregătim și forțele ucrainene”. Afirmațiile vin pe fondul temerilor tot mai mari că Regatul Unit nu va putea să se apere în cazul unui conflict militar, dacă Jeremy Hunt nu va aloca bani suplimentari pentru forțele sale armate, începând chiar de luna viitoare.

Ofițerii britanici spun că țara este cel mai slab pregătită de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Armata este cel mai puțin numeroasă din ultimele patru secole, în timp ce Marina Regală este mai mică cu mai mult de jumătate de la războiului pentru insulele Falkland din 1982. NATO tatonează Bundeswehr – armata germană – Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) a NATO a fost înființată în 2014 ca „vârf de lance” – prima linie de apărare în cazul uor agresiuni rusești.

NATO spune că „sarcina sa este să fie pregătită să răspundă imediat la crize majore”. Conducerea acestei structuri este rotativă și, de regulă, se schimbă în fiecare an. Franța a condus această formațiune anul trecut. Atunci, acest stat a desfășurat, pentru prima dată, trupe în România, în februarie, după invazia rusă în Ucraina, pentru a întări această graniță a NATO. Afirmațiile despre cererea NATO ca Berlinul să-și extindă comanda VJTF au fost publicate de Table.Media, o instituție germană foarte respectată care pregătește briefing-uri detaliate de apărare la nivel înalt.

Serviciile de informații susțin că NATO și-a exprimat îngrijorarea că Regatul Unit nu va putea prelua comanda unității până la termenul limită, care este 1 ianuarie 2024 și a tatonat, informal, Bundeswehr – armata germană – în legătură cu disponibilitatea Berlinului de a conduce VJTF până în 2024.

„Armata britanică este defectă”

Surse din cadrul Ministerului Apărării al Reganut Unit au recunoscut că nu este clar dacă Marea Britanie va fi capabilă să se dispenseze cei 5.000 de angajați, care trebuie să fie pregătiți pentru a putea fi desfășurați oriunde este nevoie în două, până la cinci zile. În conformitate cu termenii acordului cu NATO, aceste trupe nu pot fi „activate dublu”, ceea ce înseamnă că nu pot să îndeplinească alte sarcini în timp ce operează în acest rol.

Analistul în domeniul militar, Francis Tusa a declarat pentru Mail on Sunday că „Armata britanică este defectă. Nu are forța pentru a se angaja timp de un an într-o misiune precum VJTF… resursele, cifrele, pregătirea, echipamentul pur și simplu nu sunt acolo… pentru a acoperi golurile, armata britanică încearcă să pretindă că o unitate poate fi cumva, simultan, angajată în mai multe sarcini sau misiuni.”

Cu toate acestea, Lord Dannatt, fostul șef al Statului Major General, a spus că germanii au fost „ipocriți” atunci când au vorbit despre slaba pregătire a armatei britanice. El a adăugat că „Forțele armate ale Germaniei au fost subfinanțate chiar mai mult decât ale noastre în ultimul deceniu. Deși armata noastră nu s-a aflat în fruntea listei de priorități de investiții a Ministerului Apărării, atunci când vine vorba de a ne juca rolul în cadrul NATO, vom face toate eforturile pentru a ne îndeplini angajamentele.”

Cel mai mare contributor din Europa, slăbit de generozitate

Marea Britanie este cel mai mare contributor militar al Europei pentru Ucraina, cheltuind anul trecut 2,3 miliarde de lire sterline, în schimb, nu a existat nicio creștere a cheltuielilor în domeniul apărărării pentru a compensa impactul asupra propriilor nevoi. Prim-miniștrii anteriori Liz Truss și Boris Johnson au promis amândoi creșteri ale cheltuielilor pentru apărare, dar Rishi Sunak nu a făcut o astfel de promisiune.

Cheltuielile Marii Britanii pentru apărare ca procent din PIB s-au înjumătățit din anii 1980 până în prezent și se situează în jurul cerinței NATO de două procente. SUA cheltuiesc aproape patru la sută, iar Rusia cinci la sută. Cheltuielile pentru Apărare, motiv de gâlceavă politică Sfătuitorul din umbră al Apărării, John Healey, a declarat că „există întrebări serioase cu privire la posibilitatea de a avea încredere în conservatori că vor îndeplini angajamentele față de NATO ale Regatului Unit, în acest moment critic. Pe măsură ce amenințările cresc și țările NATO își regândesc planurile de apărare, secretarul apărării ne-a slăbit forțele și continuă să reducă în continuare dimensiunea armatei.”

El a adăugat că angajamentul laburist față de NATO este „de nezdruncinat” și că, dacă va fi ales, un guvern laburist acesta va lansa o revizuire a strategiei de apărare în primul an „astfel încât capacitățile noastre să corespundă amenințărilor”. VJTF, prima dată în România NATO a fondat Very High Readiness Joint Task Force în 2014 ca prima sa linie de apărare în cazul unei agresiuni a Rusiei.

Conducerea VJTF este rotativă și se schimbă la un an, maximum 18 luni. Franța a fost responsabilă în 2022, iar Germania o conduce în 2023. Marea Britanie urmează să preia conducerea anul viitor. Unități ale VJTF au fost dislocate pentru prima dată în februarie anul trecut, după invazia rusă a Ucrainei. Forțele NATO au fost trimise în România pentru a împiedica orice avansare rusească către teritoriul alianței. VJTF este format din 11.500 de militari și include și forțe din Belgia, Republica Cehă, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Slovenia.