Conduce sau nu Iohannis PNL. Dezvăluiri explozive ale unui fost președinte liberal

Fostul premier şi preşedinte al PNL, Florin Cîțu, a făcut o serie de comentarii cu privire la influența pe care șeful statului, Klaus Iohannis ar avea-o în partidul pe care l-a condus. El a precizat că nu ar putea spune că președintele Iohannis este cel care ghidonează din umbra PNL. În schimb, în momentul în care s-a pus problema să demisioneze de la conducerea partidului, la câteva luni după ce fusese ales de congres, i s-a spus că este dorința lui Iohannis.

„Nu pot să spun așa ceva (că Iohannis ar conduce din umbră PNL – n. red.). Când mi-am dat demisia de la șefia PNL, mi s-a spus că e dorința președintelui, dar eu nu știu să fi sunat el să fi vorbit. Dar ei s-au folosit de acest lucru”, a spus Cîțu la B1TV, în emisiunea lui Robert Turcescu.

De menționat că la congresul PNL din toamna trecută, președintele Klaus Iohannis l-a susținut direct pe Florin Cîțu împotriva lui Ludovic Orban. De altfel, Ludovic Orban l-a acuzat direct că s-a implicat în partid și a impus alianța cu PSD, la guvernare.

„Klaus Iohannis nu m-a iubit niciodată, nu sunt pupincurist. Am avut o colaborare apropiată, am avut un parteneriat apropiat. Ruptura de Klaus Iohannis s-a produs când Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la conducerea PNL. Iohannis l-a împins pe el și pe gașca demolatoare. Am mai avut câteva schimburi de mesaje cu președintele, dar nu un dialog. A fost o comunicare atunci când Cîțu l-a demis pe Stelian Ion. Ruperea coaliției este opera lui Klaus Iohannis”, a spunea Ludovic Orban la finalul anului trecut.

Dorința lui Florin Cîțu pentru români

În cadrul intervenție pe care a avut-o, Florin Cîțu a precizat că își dorește ca românii să vadă diferența dintre fosta guvernare liberală, condusă de el, și actuala guvernare, din care face parte PSD. El a precizat că în mandatul său de premier nu au fost introduse noi taxe și nici măcar nu s-a pus o astfel de problemă.

„Vreau ca românii să vadă cum a fost administrată România într-o guvernare adevărată liberală, în 2020, 2021 și cât am fost eu președinte PNL nu s-au introdus taxe, și cum e condusă când PSD e la guvernare”, a mai spus Florin Cîțu.

Fostul premier a mai spus că a avertizat încă din iarna trecută că măsurile pregătite de guvernarea PSD – PNL – UDMR vor duce la inflație foarte mare și la criză. El a precizat că nu l-a ascultat nimeni din Partidul Național Liberal. Mai mult, Cîțu a spus că președintele partidului, premierul Nicolae Ciucă, nu l-a sunat niciodată să-l întrebe despre chestiuni legate de economie.

De asemenea, a precizat că deciziile se iau mai ales de președintele și de prim-vicepreședinții PNL, dar nu la partid, ci în coaliție.