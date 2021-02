Condamnare pentru primul român arestat din cauza încălcării restricțiilor în perioada de urgență.

Primul român arestat, în pandemie, după ce a încălcat setul de restricții impuse prin ordonanțele militare, a fost condamnat de o instanță din județul Vaslui. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani din județul Vaslui.

Judecătorii l-au găsit vinovat pentru ultraj, fiind acuzat că ar fi agresat doi polițiști care i-au solicitat declarația pe proprie răspundere. Incidentul a avut loc în primăvara trecută, la scurtă vreme după ce a fost instituită starea de urgență.

Condamnare pentru primul român arestat din cauza restricțiilor

Vasluianul a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, instanța l-a obligat să le plătească celor doi polițiști, pe care i-a agresat, câte 3.500 de lei. Banii au fost acordați sub formă de daune morale. Trebuie spus că sentința pronunțată de judecători nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Filmul arestării vasluianului

Cazul datează de la finalul lunii martie 2020. În seara respectivă, în jurul orei 21.00, vasluianul a fost oprit de o patrulă de poliție, pe un drum public. Polițiștii i-au cerut să se legitimeze și să prezinte declarația pe proprie răspundere care îi dădea dreptul să se deplaseze.

„Persoanei i s-a solicitat să prezinte un document de identitate în vederea legitimării și să precizeze locul și motivul deplasării, conform ordonanțelor militare în vigoare. El trebuia să prezinte declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator, după caz. Bărbatul a refuzat să se legitimeze, devenind agresiv verbal și fizic”, arătau polițiștii din cadrul IPJ Vaslui, la vremea respectivă.

Dat exemplu de ministrul Vela

Potrivit comunicării, acesta a început să amenințe și să-i injure pe polițiști, după care a încercat să fugă. El l-a împins pe unul dintre ei și l-a lovit în față pe cel de-al doilea.

Bărbatul agresiv a fost arestat pe 1 aprilie 2020, iar mai apoi a fost plasat în arest la domiciliu.

Cazul de la Vaslui a fost dat ca exemplu, la vremea aceea și de ministrul de Interne, Marcel Vela. Ministrul a spus că aceasta a fost prima arestare făcută pentru încălcarea ordonanțelor militare.