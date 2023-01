Concluzii la Guvern după accidentul de la exploatarea Jilț Sud. Nicolae Ciucă cere verificarea tuturor achizițiilor de la CE Oltenia. Video

Premierul Nicolae Ciucă a început ședința de guvern, de joi, 26 ianuarie, cu un discurs pe tema accidentului de la CE Oltenia, din exploatarea Jilț Sud, în care și-au pierdut viața trei persoane. El a afirmat că a cerut tuturor instituțiilor statului să pună la dispoziția procurorilor documentele legate de acest eveniment, astfel încât persoanele responsabile să fie pedepsite.

„Am să încep şedinţa de guvern de astăzi cu subiectul tragic legat de decesul celor trei muncitori în accidentul care s-a petrecut în data de 17 ianuarie în cariera de la Jilţ Sud, in care și-au pierdut viața trei muncitori şi alții au fost răniți și am cerut în şedința de guvern trecută ca Ministerul Energiei și Ministerul Muncii să întreprind demersurile de control și verificare a cauzelor producerii accidentului şi a condiţiilor de muncă. Totodată, am solicitat tuturor instituţiilor statului să pună la dispoziția organelor de cercetare penală tot ceea ce este necesar, astfel încât cei care vor fi găsiți vinovați să suporte pedepsele în conformitate cu prevederile legale”, a anunțat Nicolae Ciucă.

Totodată, premierul Nicolae Ciucă a solicitat ca achizițile derulate în cadrul Complexului Energetic Oltenia să fie verificate pentru a se stabili dacă respectă prevederile legale și sunt conforme necesității activităților de exploatare.

Premierul cere capetele responsabililor pentru accident

Șeful guvernului a precizat că rapoartele controalelor efectuate cu privire la respectarea condițiilor de siguranță a muncii în exploatările CE Oltenia au fost încheiate. Documentele au fost depuse la Guvern, iar cei doi miniștri responsabili, Marius Budăi și Virgil Popescu, au fost solicitați să le prezinte.

„Am cerut un control detaliat în ceea ce privește respectarea normelor de siguranţă a muncii și pe baza raportului preliminar, raportul este la Guvern transmis de către cele două ministere, așa cum am solicitat, va avea fiecare dintre ministere la dispoziție un punct privind informarea cu datele și concluziile din acest raport și, de asemenea, am cerut ca toți cei care au încălcat aceste norme de securitate a muncii și, desigur, reglementările, prevederile legale în ceea ce privește asigurarea condițiilor necesare desfășurării bunei activități în Complexul Energetic Oltenia să fie demiși sau să își dea demisia.”, a spus Nicolae Ciucă.

Virgil Popescu a prezentat concluziile raportului de control

La solicitarea premierului, Virgil Popescu, ministrul Energiei a prezentat principalele concluzii ale raportului întocmit după controlul pe care l-a derulat la CE Oltenia. El a vorbit despre demiterea conducerii companiei, dar și despre cauzele producerii tragediei.

„Principala cauză a fost că cele două echipe, care s-au deplasat de la locul reparație la sediul carierei, au fost îmbarcate într-un mijloc de transport marfă, care nu putea transporta persoanele, împreună cu echipamentele, sculele de la dispoziție. Acesta s-a răsturnat într-o pantă, pe un drum destul de greu de practicat, în acea perioadă și trei persoane au decedat. Principala cauză este tocmai folosirea unui autovehicul de transport marfă pentru transportul persoanelor, practic fără absolut nicio protecție pentru persoanele din autovehicul”, a relatat ministrul Energiei.

Virgil Popescu a mai spus că mai multe persoane din conducere au fost eliberate din funcție în acest context, în frunte cu directorul general Daniel Burlan. Acesta a fost destituit în urmă cu două zile, de Consiliul de Supraveghere.

„Prima măsură dispusă a fost schimbarea directorului sucursale miniere, adică cel care răspunde de toate sucursalele miniere, de toate exploatările miniere din Complexul Energetic Oltenia, a directorului carierelor unitaţii miniere Jilţ, precum și a șefului carierei Jilţ Sud, acest lucru a fost realizat. Corpul de control a venit imediat la CEO, a încheiat raportul preliminar. În data de 23 ianuarie am cerut schimbarea din funcție a ultimilor doi membri ai directoratului CEO, a directorului general domnul Burlan și a domnului Negru. Acest lucru s-a produs prin eliberarea acestora din funcție în urmă cu două zile de către consiliul de supraveghere”, a mai spus Virgil Popescu.

Ministrul cere plan de investiții

Ministrul Energiei a mai spus că a solicitat noii conduceri a CEO remedierea problemelor legate de condițiile de muncă și de transport persoane. El a mai precizat că se verifică tot parcul auto închiriat și urmează ca acesta să fie completat cu vehicule funcționale pentru a asigura buna desfășurare a transportului, în condiții de siguranță.

Totodată, Virgil Popescu a declarat că a cerut noii conduceri să vină cu un plan de investiții privind exploatarea în siguranță în cariere. Pentru aceasta, a spus el, a acordat un termen de 15 zile din care au trecut deja șapte

„Am cerut ca în termen de maxim 15 zile directoratul Complexului Energetic Oltenia să vină la aprobat cu un plan clar de investiții privind exploatarea în siguranță a obiectivelor, asigurarea echipamentelor necesare de protecție a muncii pentru personalul din exploatare, efectuarea transportului personal în condiții de siguranță, precum și orice alte măsuri necesare. Vrem să vedem și de ce buget este vorba. Există resurse financiare și mă aștept ca până la sfârșitul săptămânii viitoare directoratul să prezinte acest plan, iar prin consiliul de supraveghere mă voi asigura că măsurile sunt îndeplinite. Activitatea corpului de controleste extinsă la verificarea absolut tuturor achizițiilor pentru a vedea și monitoriza exact contractele și ceea ce s-a întâmplat acolo”, a încheiat Virgil Popescu.

Precizările lui Marius Budăi

La rândul său, Marius Budăi, ministrul Muncii, a arătat că locul accidentului nu a fost asigurat, iar perimetrul a suferit schimbări. El a precizat că au fost alterate urmele lăsate de vehiculul care s-a răsturnat, alterând urmele accidentului. Marius Budăi a arătat că din raportul preliminar reiese că au fost folosite mașini vechi, cu cauciucuri uzate, care nu erau propice pentru transport.

„De-a lungul timpului s-au primit, din 2016 și până acum, s-au efectuat 158 de controale cu 210 măsuri și au fost aplicate amenzi în valoare de 436.000 de lei. Amenzile au fost contestate la instanță. Până în prezent, în proporție de 95% Inspecția Muncii a câștigat toate procese în instanță, deci lucrurile constatate de noi și măsurile aplicate cu privire la transportul de persoane s-au dovedit corecte. Am sistat, așa cum v-am informat, transportul cu autovehicule neomologate, până la remedierea lor sau până la înlocuirea cu alte autovehicule”, a precizat Marius Budăi.

Concluziile premierului Nicolae Ciucă

Concluzia discuției a fost trasă de premierul Nicolae Ciucă care le-a cerut miniștrilor să monitorizeze verificarea și implementarea măsurilor adoptate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă la CEO.

„Vă solicit ambilor miniștrii să vă asigurați de verificarea și implementarea tuturor măsurilor necesare în întreg Complexul Energetic Oltenia, dar și în celelalte structuri în care trebuie să urmărim modul în care se îmbunătățesc condițiile de muncă și securitatea în muncă. De asemenea, activitatea va fi extinsă în toate unitățile de producție a energiei electrice subordonate Ministerului Energiei. Deci, aștept săptămâna viitoare să-mi prezentați termenul pe care vi-l asumați, astfel încât să avem asigurată punerea în aplicare a acestui plan. Și, desigur, continuăm activitățile prin care, împreună, veți pune la dispoziția organelor de cercetare penală, așa cum am spus, toată documentația necesară, astfel încât cei vinovați să suporte rigorile legii”, a încheiat Nicolae Ciucă.