Mai mult el este convins că liberalii au greșit atunci când a crezut, din start, că Robert Negoiță este câștigătorul Primăriei sectorului 3.

„Una din marile noastre păcăleli din campania asta a fost să credem că Robert Negoiță nu poate fi învins. Negoiță are 34-38% în sondaje. Dacă mergeam cu candidat unic, îl spulberam”, a declarat Rareș Bogdan, scrie g4media.ro.

Cât despre scandalul în care este implicat Nicușor Dan de două zile, liderul PNL, consideră că acesta nu îl va coborî în opțiunile electoratului. Bogdan a a mai spus că Dan a depășit-o pe Gabriela Firea în sondaje și are un avans de 6%.

Nu se pune problema retragerii candidatului PNL în ciuda zvonurilor din ultimele ore.

„Nicușor Dan are 6% peste Gabriela Firea, nu cred că scandalul de ieri și azi îl va coborî pe Nicușor Dan. Noi am fost extrem de raționali și am optat pentru domnia sa, sigur că va conta mobilizarea, prezența la vot, dar Nicușor Dan va câștiga alegerile”, a mai spus Rareș Bogdan, marți seară, la B1TV.

Dana Budeanu, o apropiată a Gabrielei Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a făcut publică o înregistrare în care candidatul dreptei pentru funcţia de primar al Capitalei intervine pentru a împiedica luarea unor măsuri legale împotriva omului de afaceri Mihai Mitrache în relația cu Primăria Sectorului 4.

Mihai Mitrache avea o construcţie în Parcul Orășelul Copiilor, de 80 mp pe un spaţiu închiriat de la Primăria Sectorului 4. Ulterior, a construit aici un restaurant pe 250 mp, inclusiv spaţiu verde, în mod ilegal. Taxele şi impozitele neplătite de Mihai Mitrache către Primărie au ajuns la un cuantum de 400 de mii de lei, moment în care omul de afaceri a primit mai multe somaţii pentru a intra în legalitate, pe care le-a ignorat, primăria decizând să recurgă la demolarea construcţiei. Acesta este momentul în care Nicuşor Dan sună funcţionarii de la Sectorul 4 şi intervine în favoarea omului de afaceri, arătând că Mitrache este dispus „să-şi retragă plângerile penale şi postările” împotriva primăriei.

Angajatul primăriei îi spune lui Nicuşor Dan în repetate rânduri că „dacă nu aţi fi garantat dvs. pentru el, nu mai aveam de ce să stăm de vorbă”. Mai mult decât atât, când funcţionarul îi spune că Mihai Mitrache se laudă că „vin cu fratele meu Nicuşor Dan!”, „vă pune Nicuşor Dan cu botul pe labe”, râde şi nu-l contrazice.