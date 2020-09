Liderul Pro România a declarat, marți seară, în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, că nu este în măsură să aprecieze dacă acuzația de trafic de influență care i se aduce lui Nicușor Dan este adevărată. „Nu știu dacă e penal sau nu ce a făcut Nicușor Dan, asta vor stabili procurorii”. Ponta a ținut să precizeze, referitor la plângerea la DNA înaintată de foștii săi colegi din PSD, că personal, ca procuror, el nu vrea să se facă dosare penale pentru ce se întâmplă în campanie.

„Eu am trecut prin chestia asta cu dosare penale și diverse plângeri ale dl. Orban, ale altora, am stat ani de zile… Eu recunosc că aș vrea ca procurorii să vadă ce se întâmplă cu contractele cu măști, cu miliardele astea care se împrumută și dispar. Mi-aș dori… (…) Ca parlamentar ai o mulțime de restricții, precum și dacă ești avocat, ai niște restricții legate de procesele cu autoritățile publice în care nu ai voie să intri. Dar înțeleg că Nicușor Dan nu este avocat. Nu votez cu Nicușor Dan, nu am această problemă. Eu văd aici o chestiune strict politică”, a precizat politicianul.

Întrebat de moderatorul de televiziune dacă estimează o retragere a candidatului dreptei, Ponta a declarat persiflant: „Nu știu dacă se va retrage, nu fac parte din anturajul domniei sale”.

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, într-o intervenție telefonică la aceeași emisiune, că PNL și USR-PLUS ar trebui să retragă candidatura lui Nicușor Dan la alegerile locale din 27 septembrie. Motivul este controversa iscată de intervenția pe care Dan ar fi făcut-o în favoarea unui om de afaceri din sectorul 4.

”Eu cred că ar trebui să-și retragă candidatul. Eu vorbesc de lucruri morale și de decizii pe care trebuie să ia politicienii când au astfel de candidați”, a afirmat Ciolacu. Întrebat dacă o eventuală retragere a candidaturii lui Nicușor Dan i-ar asigura Gabrielei Firea cel de-al doilea mandat de primar general, liderul social-democraților a spus: ”Eu nu sunt în logica domnului Ludovic Orban de a câștiga alegerile cu orice preț”.

”Mai aveți timp să-l retrageți”

Tot marți seară, o seară politică incendiară după cum se pare, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, i-a transmis un mesaj lui Ludovic Orban, tot la România TV, după apariția unei alte înregistrări cu Nicușor Dan, că ”mai are timp să-l retragă” din cursa pentru Primăria București.

”Am fost primul care am anunțat că există aceste înregistrări. Săptămâna viitoare o să arătăm drumul banilor. Domnule Orban, încă mai aveți timp să-l retrageți pe Nicușor”, i-a transmis Bădulescu președintelui PNL.

Potrivit legislației electorale, în condițiile în care o candidatură a rămas definitivă prin decizia biroului electoral, aceasta nu mai poate fi retrasă de pe buletinul de vot, iar partidul care a propus respectiva persoană nu îl mai poate înlocui.