„Fericire” pentru Loredana Groza, la mii de kilometri distanță de țară

Loredana este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, cu o carieră de succes de peste 30 de ani în muzică. De-a lungul timpului s-a reinventat de multe ori și a cucerit inima publicului cu spectacolele extravagante și pline de energie.

Anul acesta va susține un concert în premieră în cariera ei. Acesta nu va avea loc în România, ci la mii și mii de kilometri distanță. Spectacolul pentru care Loredana se pregătește intens va fi la Sydney, în Australia, pe 27 noiembrie. Concertul va avea loc cu ocazia Zilei Naționale a României, potrivit ziare.com. Tot anul acesta, artista va reveni și pe micile ecrane în fololiul de antrenor al unui show de talente.

Discretă în viața personală

Loredana a împlinit anul acesta 52 de ani și dacă pe plan profesional este ca o carte deschisă, în viața privată ea a fost destul de discretă. De-a lungul timpului a fost cuplată cu mai mulți bărbați celebri. În cele din urmă, Loredana Groza și-a găsit fericirea alături de Andrei Boncea, bărbatul cu care s-a căsătorit în 1998. Cei doi au împreună o fiică, Elena. Există însă zvonuri că artista și soțul ei ar fi divorțat, dar niciunul nu a făcut vreo declarație oficială pe acest subiect.

Zvonurile privind despărțirea au fost alimentate de faptul că Loredana s-a afișat, anul acesta, de mai multe ori în public alături de Nick Casciaro, elevului său de la X Factor România.

Controversa operațiilor estetice

Dincolo de idilele artistei, o altă controversă care a generat numeroare comentarii în mediul online a fost legată de presupusele operații estetice la care ar fi apelat Loredana. Recent, vedeta a fost fotografiată fără pic de machiaj și fără filtrele de pe Instagram.

Vedeta neagă însă cu vehemență că ar fi apelat la bisturiu. „Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta. Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme“, a declarat recent Loredana.