Social Concediul medical. Câți bani pierd românii după impozitare. Explicațiile premierului







Guvernul vine cu noi precizări în cazul impozitării pentru concediul medical, în condițiile în care personalul activ contribuie, cu mici excepții, la CASS. Asociațiile de pacienți atrag atenția ca la mijloc ar fi vorba de discriminare, însă Executivul ignoră.

Concediul medical impozitat suplimentar

Specialiștii avertizează că guvernanții încearcă să inducă ideea că banii care sunt plătiți lună de lună sub formă de contribuții la sănătate reprezintă, de fapt, un câștig care ar trebui impozitat.

„Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume", a precizat Marcel Ciolacu pentru a motiva introducerea impozitului pe concediu medical. Deși sunt variante pentru a evita aplicarea unui alt impozit, cum ar fi controlarea medicilor care acordă concedii medicale ilegale, guvernul pune în practică alte măsuri.

Executivul merge pe varianta simplă. Cetățenii să scoată mai mulți bani din buzunar în cazul în care se îmbolnăvesc. Asta pentru că banii de concediu medical sunt, în accepțiunea guvernanților, o sursă de venit.

„Este o indemnizație socială de concediu de boală”

„Nu este venitul social. Este o indemnizație socială de concediu de boală. Deci nu poate fi vorba de venit. Că nu este un venit în urma unei prestații de muncă. Este o indemnizație socială cu caracter compensator pentru perioada de interdicție a muncii", contrazice opinia Guvernului, Vasile Barbu, preşedinte Asociaţia pentru Protecţia Pacienților.

Marcel Ciolacu a dat și el câteva declarații în acest sens. Șeful guvernului a declarat că statul român nu este obligat să suporte cheltuielile angajaților, care se îmbolnăvesc și sunt nevoiți să lipsească de la serviciu.

„Dacă doriți ca să iau, să dau venituri mai mari celui care, cu voie sau fără voia sa, a răcit și stă 5 zile acasă. Nu am să o fac", spune premierul Marcel Ciolacu. Doar că la mijloc nu este vorba de venituri mai mari.

Concediul medical se plătește cu 75%

Concediul medical se plătește cu 75% din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni. Poate ajunge la 100% în cazurile medicale grave. Este vorba de urgențele medico-chirurgicale, SIDA, tuberculoză sau boala infecontagioasă din grupa A.

Prin urmare, este vorba de o acoperire parțială, însă facturile și costurile pentru utilități sunt aceleași pentru angajtaul care intră în concediu medical.

„Știu că aspirina este pe lista de compensate. Adică să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghi, să plătesc absolut tot, să suport eu statul român la această dimensiune de 6 miliarde /an concedii medicale nu am s-o fac", a mai spus Marcel Ciolacu.

Angajații care intră în concediu medical vor primi o remunerație cu 25% mai mică

Aspirina și implicit medicamentele pentru răceala nu se află pe lista compensatelor. Separat de aceste aspecte, după cum am precizat anterior, angajații care intră în concediu medical vor primi o remunerație cu 25% mai mică. Dar valoarea ratelor, costurile penru mâncare sau facturile pentru utilități sunt aceleași.

„Guvernul ar trebui să vină în întâmpinarea acestor oameni care, din cauza sistemului de sănătate, așa cum știm cu toții sunt nevoiți să cheltuiască sume suplimentare. Atât pentru alimentație! Pentru tratament! Pentru condiții de recuperare! Pentru a fi capabil, dacă vreți, să suporte efectele adverse ale unor tratamente destul de dure", a mai spus la Antena 3 CNN Vasile Barbu, preşedinte Asociaţia pentru Protecţia Pacienților. Guvernul a ales soluția contrară. Angajații bolnavi rămân fără 10% din bani.