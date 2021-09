Comportamentul generației Z după pandemie. Cum văd tinerii banii și ce-i motivează în viață. Studiu

Aproximativ jumătate dintre tinerii români (51%) și-au propus să economisească și să câștige mai mulți bani (48%), în anul 2021. Acest lucru pentru a compensa pierderile suferite anul trecut, arată datele studiului național Insights PulseZ. De asemenea, 62% dintre participanții la cercetare consideră împlinirea personală ca fiind cea mai importantă în viață, urmată de independența financiară (57%) și de sănătate (41%).

Pe de altă parte, 82% dintre tinerii din România își aleg, astăzi, jobul în funcție de ceea ce le place să facă cel mai mult. Contează, însă, echipa alături de care lucrează şi atmosfera de lucru (63%), dar și pachetul salarial (60%) sau flexibilitatea programului (60%).

Fetele acordă şi mai mare importanţă faptului că se simt bine cu ceea ce fac la job (84%) comparativ cu băieţii (78%). Un procent de 50% dintre tinere menţionează şi beneficiile extrasalariale printre aspectele motivatoare (vs. 42% în rândul băieţilor).

Domeniile umaniste (psihologie, resurse umane, sociologie) se află pe primul loc în rândul preferinţelor generaţiei Z (24%) – mai mult în rândul fetelor (32%) vs. a băieţilor (14%). Îndeaproape sunt urmate de domeniul IT şi de inginerie. Acestea reprezintă prima alegere în cazul băieţilor (35%) vs. 12% fete.

Totodată, cercetarea arată că tinerele sunt cele care aleg într-o mai mare măsură un job în educaţie (20% vs 10% băieţi) ori în publicitate, PR ori marketing (20% vs 5% băieţi).

Investițiile, un domeniu interesant

Un procent de 45% dintre participanţi spun că sunt mai atenţi la cheltuielile pe care le fac, în această perioadă, post pandemie, în vreme ce 25% dintre ei şi-au propus să investească mai mult ca anul trecut. Intenția de a investi bani se remarcă, îndeoseb,i în rândul bărbaților (33%), în comparaţie cu femeile (18%). Intenţiile de a investi se remarcă mai mult în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani (30%) decât în cazul celor de peste 21 de ani, doar 19%.

„Tinerii din generaţia Z (cei născuţi după 1995, n.r.) nu au în vedere economisirea doar în ideea clasică de a pune bani deoparte într-un cont separat, de exemplu, ci sunt foarte interesaţi de încheierea unor asigurări. Ei vizează produse de asigurare cu economisire pe termen mediu şi, de asemenea, vor să facă rezerve pentru situaţii neprevăzute.

Este o concluzie interesantă şi îmbucurătoare a acestui studiu, pentru că ne arată faptul că românii din segmentul foarte tânăr au un comportament matur şi responsabil, în ceea ce priveşte planificarea financiară”, a declarat Sînziana Maioreanu, CEO al Aegon România şi partener în cadrul cercetării.

Ce tip de cumpărături preferă tinerii

Reprezentanții generației Z susțin că fac achiziții echilibrate, în egală măsură în online și offline. Cele mai multe produse pe care le achiziționează sunt cele de tip FMCG (băuturi răcoritoare, batoane de ciocolată, snacks-uri, mâncare comandată cu livrare).

Există și categorii unde preferinţele de achiziţie sunt dictate de sex, de vârstă, de preferinţele personale ori de resursele financiare. Astfel, jocurile video sunt preferate de 17% dintre băieţi, faţă de 6% dintre fete, aceștia achiziționându-le la fel de des ca și în trecut. Cărţile/audiobooks sunt achiziționate de 32% dintre fete și de 25% dintre băieți. Produsele IT & gadgeturi sunt cumpărate la fel de des ca și înainte de 35% dintre băieţi și 27% dintre fete.

Mâncarea cu livrare este cumpărată mai mult acum, decât în trecut, de 37% dintre tineri cu vârste de peste 21 de ani, raportat la 21% din grupa de vârstă 16-18 ani.

Comparativ cu anul trecut, a crescut numărul celor care au început să cumpere mai mult din online decât din offline (18% faţă de 12%). Acest lucru confirmă ipoteza că achiziţiile online au devenit un tip de comportament post pandemie.

Tinerii preferă plata cu numerar

Cei mai mulți tineri, 95% preferă plata cu numerar, iar o treime dintre ei declară că fac peste 10 astfel de plăţi pe săptămână.

Plata online este o altă modalitate de plată agreată de tineri. Aceasta este utilizată între 1 şi 4 ori pe săptămână de 62% dintre ei. Cardul bancar este utilizat la magazin destul de des, fiind menţionat de 80% dintre participanţi. Doar 45% dintre tineri folosesc telefonul ca mijloc de plată.

Ce îi motivează pe tineri în viață

Când vine vorba despre factorii care îi motivează cel mai mult în viaţă, tinerii sunt stabili, indiferent de vârstă, de contextul economic/social, iar preferinţele sunt clare. Un procent de 62% consideră împlinirea personală ca fiind cea mai importantă, urmată de independenţa financiară (57%) şi de sănătate (41%).

Tinerii au început să acorde mai multă atenţie nevoii de dezvoltare psihologică şi emoţională (36% în 2021 vs. 31% în 2020), în detrimentul unei cariere de succes (31% în 2021 vs. 36% în 2020).

Despre autorii cercetării

Studiul „Insights PulseZ”, aflat la cea de-a doua ediţie naţională, a fost conceput şi coordonat de specialiştii programelor naţionale antreprenoriale „Vreau să Fiu Antreprenor” (VSFA) şi „Insights” – din cadrul organizaţiei Romanian Business Leaders (RBL) şi realizat de agenţia de studii de piaţă iZi data în rândul a aproximativ 1.200 de tineri din România – pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional (urban+rural, tineri cu vârste cuprinse intre 16 si 24 de ani).

„Vreau să fiu Antreprenor” (VSFA) este un program naţional, lansat în 2013, parte a organizaţiei Romanian Business Leaders (RBL), care promovează gândirea şi acţiunea antreprenorială în rândul tinerilor din România. În prezent, VSFA numără 10 comunităţi locale de antreprenori, care creează şi implementează proiecte de impact pentru aproximativ 32.000 de tineri.

Programul „Insights”, parte a asociaţiei Romanian Business Leaders, este de a sprijini organizaţiile să se dezvolte prin potenţialul şi creativitatea unora dintre cei mai inovatori antreprenori din România. În 2019, Insights a primit premiul pentru „Top 10 programe globale pentru dezvoltarea ecosistemului de inovaţie” din partea Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Informaţii şi Telecomunicaţii (ITU).

Romanian Business Leaders (RBL) este o organizaţie apolitică, non-guvernamentală şi non-profit care oferă o platformă de acţiune şi implicare socială pentru antreprenorii şi şefii de companii din mediul de business privat. Proiectele sale, care au la bază factori precum educaţia, antreprenoriatul şi buna guvernare, sunt iniţiate şi dezvoltate de cei peste 200 de membri voluntari, antreprenori şi executivi de top din România.

IZI data este o agenţie de studii de piaţă al cărei scop este să democratizeze cercetarea de piaţă, făcând-o uşor de folosit şi de înţeles, atât pentru branduri consacrate dar şi pentru start-ups, antreprenori, ONG-uri şi antreprenori sociali. IZI data utilizează instrumente agile, intuitive pr