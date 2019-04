Augustin Lazăr, comparat cu personajul negativ din Biblie. Piperea explică de ce nu stă în picioare explicația procurorului general în privința trecutului său

Avocatul Gheorghe Piperea l-a comparat pe Procuroul General al României Augustin Lazăr cu un drac scos de Iisus din corpul unui galilean. Afirmațiile cunoscutului avocat vin ca urmare a justificărilor aduse de procurorul general pentru faptele sale din tinerețe.





„Când Augustin Lazăr a susținut că, pe vremea când era șef al comisiei de liberări a penitenciarului Aiud, nu a făcut decât să își exercite profesia și să respecte legea, subliminal a trimis la trecutul tuturor celor care, ca el, și-au făcut treaba sub regimul comunist, chit că erau instrumente (docile sau deosebit de zeloase) ale aparatului represiv al dictaturii comuniste, asigurată prin frică, teroare și colaboratori - turnători de Securitate. Mai mult chiar, cerând “scuze instituționale” victimelor regimului totalitar, Augustin Lazăr a creat un arc peste timp între Procuratura și Parchetul General în care și-au găsit locul atât de mulți “foști” făcuți puternici de neo-securitate. Spunându-ne, astfel, că ei sunt mulți și că, împreună, sunt o forță implacabilă a naturii sau o legiune, Augustin Lazăr a reușit (cel putin în față lui Iohannis și, implicit, a PNL, USR - Plus și hashtagrezist) să se dezindividualizeze, să se piardă în mulțimea slujbașilor regimului totalitar comunist, blurându-și identitatea și diluandu-și responsabilitatea. Dacă toți ar fi fost la fel, de ce să nu îi acuzăm pe toți, preferând să arătăm cu degetul pe cineva care, iată, mai are și curajul de a “finaliza” dosarul Revoluției din ‘89, pictată sub formă unei lovituri de stat?”, a scris Piperea, pe Facebook.

El a mai adăugat următorul avertisment: „Luați aminte ce răspunde dracul, atunci când Iisus îl forțează să părăsească trupul galileanului pe care îl posedă, întrebându-l “care îți este numele: Numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți. (Marcu 5:9) Ceva îmi spune că dracul îl sfida pe exorcist, că încerca să îl descurajeze, căci nu este unul, ci este o mulțime, o masă amorfă și imanentă, de neoprit. Adevărul este că un singur exorcist nu poate stopa forță cosmică a (neo)securității. Nu când lumea stă și îl aplaudă pe mister Legiune".

