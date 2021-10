Companiile de gaze naturale râd de Florin Cîțu. Clujenii au fost notificați ca facturile vor crește cu 50 la sută

Majorarea este efectivă și intră în vigoare de la 1 decembrie 2021. În notificarea celor de la CPL Concordia se mai arată că cine nu este de acord este liber să plece la altă companie. Acest lucru presupune un cost și mai mare deoarece în acest caz intervine și tariful de distribuție.

Oamenii au fost informați că începând cu data de 1 decembrie 2021, noul preț al unui megawatt/oră este de 286.5 lei, față de 198.56 lei în prezent. În acest fel, facturile ar exploda și mai tare.

CPL Concordia somează direct

Cei de la firma furnizoare arată în notificarile trimise că au fost obligați să majoreze prețurile având în vedere creșterea costurilor de operare.

Mai mult, în notificarea constituie și preaviz pentru cei care nu sunt de acord cu majorarea prețurilor la gazele naturale.

”În situația în care nu sunteți de acord cu noile condiții de preț, aveți dreptul de a denunța contractul în condițiile transmiterii unei modificări prealabile scris, cu cel puțin 21 de zile calendaristice anterior momentul la care se dorește, încetarea acestuia … Conform clauzelor contractuale, noile condiții de preț se consideră acceptate tacit, nemaifiind necesară încheierea unui act adițional și vor reprezenta noile condiții de preț aplicabile, dacă, în termen de maxim 21 de zile calendaristice de la primirea notificării, nu le-ați refuzat în scris”, se arată în notificare.

Oamenii spun că nu mai îi apără nimeni

Consumatorii sunt atât mai nemulțumiți de situație și asta pentru că CPL Concordia a mai majorat prețul de la 1 august.

”Atunci Cîțu susține că nu există majorări și uite că au fost. Noi, oamenii de rând suntem doar la mila lui Dumnezeu. De la 1 august, după doar o lună de la data la care am semnat contractul cu 143 de lei, am primit notificare că de la 1 august 2021 prețul este de 198,56 lei MWh. Era o creștere de 33 la sută. Acum am primit notificare că prețul va fi majorat cu 50 la sută”, ne scrie Cristian Pașcu, un clujean supărat pe situația dată.

Ministrul Energiei: prețul a fost plafonat

Contactat de reportarul EvZ, Virgil Popescu a declarat că tarifele la energie electrică și gaze naturale au fost deja plafonate.

”Legea plafonării prețurilor și acordării de subvenții a fost votată de Parlament și trimisă la semnat la președintele României. Aceste notificări nu au nicio importanță pentru că legea noua se va aplica”, a spus Popescu.