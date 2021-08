Prețul gazelor a explodat. Sunt majorări ilegale, sute de mii de români au de suferit. Ce fac autoritățile?

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anunțat că a dispus o serie de controale cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale, în timpul derulării contractului de furnizare.

Controalele vor fi efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementară în Energie (ANRE) şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), comunică cei de la Ministerul Energiei.

„Există o tendinţă speculativă a preţului la anumiţi furnizori, am discutat şi cu ANRE şi vor începe, împreună cu Protecţia Consumatorilor, nişte controale la furnizorii de gaze, către toţi furnizorii de gaze care au încheiat contracte cu preţ ferm pe un an de zile, ofertă fermă în urmă cu câteva luni de zile, iar acum notifică clienţii că vor să schimbe preţul iar acest lucru nu se poate. ANPC poate verifica şi poate intra foarte bine pe ofertă înşelătoare, nu poţi să minţi oamenii, iar ANRE poate să intre şi să îi amendeze cu până la 5% din cifra de afaceri pentru că nu putem accepta ca odată ce ai făcut o ofertă fermă pe un an de zile să o schimbi că aşa ţi se pare ţie”, a declarat ministrul Popescu.

Demnitarul a mai precizat că foarte multe firme de furnizare a gazelor natuarale raportează profituri considerabile, dar acest lucru este realizat pe spatele consumatoruluii final.

„De-a lungul timpului, toţi furnizorii, chiar dacă într-un an de zile au făcut pierdere, această pierdere a fost recuperată în următorii cinci ani tot prin tarif. Până la urmă, un furnizor nu poate să transfere sută la sută din riscul său către clientul final. Este exclus acest lucru şi nu vom accepta acest lucru”, a mai spus Popescu.

CPL Concordia a majorat prețul cu 33.3 la sută

De exemplu, una dintre firmele care a majorat prețul la serviciul de furnizare a gazelor naturale, în timpul derulării unor contracte ferme, este CPL Concordia.

Locuitorii din comuna Apahida, județul Cluj, au primit notificari de la Concordia CPL, prin care sunt anunțați de o majorare a prețului cu 33,3 la sută. Aceste notificări au ajuns acasă la oameni, în perioada 26-29 iulie 2021, majorarea tarifului de furnizare fiind făcută începând cu data de 1 august 2021.

Cei de la Concordia CPL au scris în notificare că prețul nou este de 198.56 lei pentru un MWh, față de 147.42 lei/MWh, în contractul semnat la 1 iulie 2021, majorarea fiind 33,3 la sută.

Ajutor pentru 400.000 de familii

Pentru a face față valului uriaș de nemulțumiți, Guvernul Câțu a anunțat că va acorda ajutor de stat pentru familiile de români, aflate în dificultate în fața acestuival de scumpiri.

„Ceea ce vrem noi să facem în această perioadă, pentru că nu vrem să lăsăm consumatorul român fără o protecţie în faţa acestor scumpiri, este să accelerăm aprobarea în Parlament a Legii consumatorului vulnerabil. Vrem să accelerăm aprobarea legii şi mutarea acestui termen de 1 octombrie 2022 ori de la 1 ianuarie 2022 în noul buget ori în 30 de zile, cu 1 octombrie, 1 noiembrie anul acesta. Mai mult, vrem să venim cu o compensare suplimentară pentru absolut toţi cei care au până la venit mediu”, a mai precizat ministrul Energiei.

Guvernul urmăreşte modificarea actualului proiect al Legii consumatorilor vulnerabili astfel încât de sprijin la plata facturii să beneficieze mai mult de 427.000 de gospodării, cât era prevăzut până acum, a declarat, recent, ministrul Muncii, Raluca Turcan.