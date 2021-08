Anunțul care va îngrozi românii. Ministrul Energiei anunţă scumpiri la energia electrică şi gaze: „Nu vorbim de creşteri de 100%”

„După mine, ar trebui să nu existe scumpiri”, declara ministrul Virgil Popescu în luna mai, iar acum vine cu anunţul care va îngrozi pe români. Mai mult, ministrul Energiei estima că preţul gazului natural va ajunge în acest an la nivelul celui din 2019, după ce anul trecut tarifele au scăzut, pe fondul cererii mici generate de pandemie. „Am auzit de tarife, dar încă nu am văzut tarife, am auzit de scumpiri de 15, de 16% până la sfârşitul anului”, susţinea ministrul atunci.

Când spune adevărul ministrul Energiei?

În luna mai ministrul Energiei declara: „Cred că prețul gazului natural o să ajungă la client la nivelul preţului din anul 2019 pentru că cererea de gaze iar a crescut, economia a început să meargă”, a afirmat ministrul Energiei la Digi 24.

Astăzi, 10 august, ministrul spune: „Este un efect postpandemic, un efect al creșterii cererii bruște, abrupte a cererii de gaze naturale și energie electrică. Practic, economiile au pornit peste tot, în România, în Europa, în lume. Cererea este exponențială de gaz natural și de energie electrică și evident, automat când cererea este foarte mare, oferta este mai mică, prețul crește.

Referitor la prețul consumatorului casnic român, s-au încheiat contracte anul trecut, pe un an, pe doi ani de zile în piața liberalizată încă începând de anul trecut. Cei care au încheiat contracte. Cei care au încheiat contracte începând de anul trecut și au valabilitatea contractelor, prețul nu este schimbat. Cei care nu au contracte, vor avea schimbare de preț. Mai mult, furnizorii care au achiziționat gazul natural și aici mă refer și la energie electrică anul trecut la termen, la un an de zile, la doi ani de zile, pe o cantitate să zicem de 70-80% din total volumul clienților, cumpără pe piața spot, doar o bucată foarte mică de pe piața spot”, mai spune ministrul.

Ministrul Enegiei: Nu vorbim de creşteri de preţuri de 100%

Şi continuă: „Media prețului cu care va vinde acest gaz sau energie electrică la clientul casnic, este evident făcută de 80%, prețul de anul trecut, plus 20-30%, în funcție decât nu este acoperit prin contracte. Deci va fi o reflectare în prețul final către consumatorul casnic sau non-casnic, dar nu vorbim de creșteri de preț de 100%.

(…) Este clar o scumpire. Ea se va regăsi parţial în facturile tuturor (…) Mixul energetic al României este suficient de vechi. Vorbim de încă de 20% energie electrică pe bază de cărbune, care are în componenţa preţului energiei produsă pe cărbune, are certificatul de CO2, care faţă de anul trecut, de la 22 de euro, a ajuns la 55 de euro. Şi va creşte în continuare”, a declarat ministrul Enegiei, Virgil Popescu la Antena 3.