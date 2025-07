English section Compania preluată de fosta iubită a lui Olăroiu Jr., învinsă în procesul cu firma implicată în scandalul EximBank







Firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, înființată în 2012, a fost deținută în cote egale de Antonio Daniel Olăroiu, fiul antrenorului Cosmin Olăroiu, și fosta sa parteneră, Roxana Tănase. Deși societatea se ocupă cu vânzarea de apartamente de lux în stațiunea Mamaia, cu prețuri ce variază între 400.000 și 2 milioane de euro, performanțele financiare au fost în declin constant.

Firma condusă de fosta iubită a lui Olăroiu Jr, vizată într-un proces

Pe măsură ce situația economică a firmei s-a înrăutățit, Olăroiu Jr. s-a retras din afacere în octombrie 2024, cedând întreaga conducere fostei sale iubite, de care s-a despărțit cu o lună înainte.

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL este implicată într-un litigiu cu SPIRMINA CORPORATION SRL — societatea care gestionează închirierea Palatului Kiseleff de la RA-APPS și care se află în mijlocul unui scandal major — iar instanța a pronunțat o decizie cu impact financiar sever pentru firma lui Olăroiu Jr, arată Gândul.

Disputa ar fi pornit de la un antecontract încheiat între cele două firme pentru vânzarea unui apartament aflat în construcție. FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL nu a respectat termenii acestui acord bilateral de vânzare-cumpărare, ceea ce a condus la o sentință judecătorească care impune plata unor despăgubiri substanțiale.

Totul ar fi pornit de la un contract de vânzare-cumpărare

Firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, înființată în 2012, și administrată acum de Roxana Tănase după ce Antonio Daniel Olăroiu s-a retras în octombrie 2024, se află în mijlocul unui litigiu important la Tribunalul București. Procesul a fost inițiat pe 20 iunie 2024 de către SPIRMINA CORPORATION SRL și are ca obiect „rezoluțiune contract”, vizând un contract de vânzare-cumpărare neexecutat.

Anul 2024 a adus unele schimbări pentru FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, care a obținut autorizații pentru modificări la Complexul Hotelier Mamaia, locul unde își desfășoară activitatea și unde vinde apartamente de lux. Firma a înregistrat o cifră de afaceri de peste 32 milioane lei și un profit de aproximativ 5,6 milioane lei, având 5 angajați.

Aceasta reprezintă o îmbunătățire față de situația din 2022, când societatea a avut pierderi majore și zero cifră de afaceri, iar în 2023 datoriile depășeau 125 milioane lei.

Fosta lui iubită a preluat controlul asupra companiei

După plecarea lui Olăroiu Jr., Roxana Tănase a preluat integral controlul firmei, devenind singurul asociat și administrator. Ea este implicată și în STEDA RESIDENCE SRL, o companie de dezvoltare imobiliară cu sediul în același imobil din București, care în 2024 a raportat pierderi, deși a avut o cifră de afaceri de peste 13 milioane lei.

Conflictele dintre FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL și SPIRMINA CORPORATION SRL au început după ce, în aprilie 2023, cele două firme au semnat o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, modificată în ianuarie 2024.

Conform acestui acord, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL trebuia să vândă un apartament de trei camere, aflat în construcție în Mamaia, către SPIRMINA CORPORATION SRL, până la 31 decembrie 2023. Apartamentul are o suprafață de 190,7 metri pătrați plus o terasă de 52,2 metri pătrați, iar prețul convenit a fost de 1,3 milioane euro.

Obligată să achite o sumă importantă

În iunie 2024, pe fondul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a fost dată în judecată, iar instanța a dispus o sancțiune financiară.

Pe 27 aprilie 2023, SPIRMINA CORPORATION SRL a plătit către FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL un avans de 800.000 de euro, urmând ca restul sumei de 500.000 de euro să fie achitat la semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a acordat companiei SPIRMINA CORPORATION SRL un drept de ipotecă legală asupra imobilului, ca garanție pentru plata sumelor convenite. Cu toate acestea, relația dintre cele două părți s-a deteriorat rapid. SPIRMINA CORPORATION SRL a acuzat FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL că nu și-a respectat angajamentele asumate.

Compania susține că nu a primit documentele cheie

Până la termenul-limită de 31 decembrie 2023, firma condusă de Roxana Tănase nu a transmis documentele de proprietate, posesia și folosința apartamentului către cumpărător. Ca urmare, a fost solicitată o prelungire a termenului pentru finalizarea tranzacției, propunere acceptată printr-un act adițional semnat pe 3 ianuarie 2024, care amâna termenul final până la 3 iunie 2024.

Totuși, situația nu s-a rezolvat nici până la 28 mai 2024, când SPIRMINA CORPORATION SRL nu primise încă niciunul dintre documentele necesare pentru identificarea clară a apartamentului și pentru verificarea conformității lucrărilor, așa cum prevedea promisiunea bilaterală semnată inițial de ambele părți, mai arată sursa.

Pe 4 iunie 2024, SPIRMINA CORPORATION SRL a trimis o notificare prin care a reziliat promisiunea bilaterală și a cerut returnarea avansului de 800.000 euro, plus penalități în aceeași sumă, cu termen de plată de 10 zile.

Ce a urmat

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a acuzat SPIRMINA de „rea-credință”, susținând că aceasta urmărea doar să obțină un discount semnificativ, chiar dacă în ianuarie 2024 s-a acceptat o reducere de 300.000 euro pentru amânarea termenului de vânzare. Totodată, firma administrată de Roxana Tănase a afirmat că SPIRMINA nu a intenționat să finalizeze achiziția, ci doar să încaseze penalitățile, neplătind restul de 200.000 euro până la data limită.

De asemenea, FIRST MAMAIA a susținut că SPIRMINA a început acțiuni legale înainte de expirarea termenului stabilit, pregătind probe împotriva lor.

Pe 13 mai 2025, Tribunalul București a decis ca FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL să plătească către SPIRMINA CORPORATION SRL suma totală de 1,6 milioane euro, reprezentând avansul și penalitățile aferente.

Ce spun judecătorii

„Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de reclamanta SPIRMINA CORPORATION SRL, în contradictoriu cu pârâta FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L..Constată rezoluţiunea promisiunii– bilaterale de vânzare – cumpărare(n.red. – o sancțiune contractuală care intervine atunci când una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare) a unui bun viitor autentificată sub nr. (…)/ 27.04.2023 de Societatea Profesională Notarială (…), astfel cum a fost modificată prin Actul Adiţional autentificat sub nr. (…) din data de 03.01.2024 de Societatea Profesională Notarială (…)”, arată instanța.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 13.05.2025. Document: Hotarâre 677/2025 13.05.2025”, au decis magistrații.

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, iar pe 30 iunie 2025, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a contestat-o prin depunerea unui apel.