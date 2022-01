Comisia Europeană vine în ajutorul Republicii Moldova. Ursula Von der Leyen a făcut miercuri anunțul

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Ursula von der Leyen a anunțat un ajutor financiar considerabil venit din partea Comisiei Europene pentru Republica Moldova. Pachetul financiar de 150 de milioane de euro a fost acordat în urma solicitării venite de la autoritățile de peste Prut pentru a scăpa de criza economică.

Ajutorul financiar este oferit pentru a stabiliza economia Republicii Moldova, dar și pentru a aduce țara pe calea redresării, susține președinta executivului european, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter.

„Comisia Europeană este alături de poporul moldovean în aceste vremuri dificile. Acest pachet financiar va contribui la stabilizarea economiei ţării, o va pune pe calea redresării şi va acompania reformele necesare”, menţionează Ursula von der Leyen în mesaj.

🇲🇩 We propose €150 million in Macro-Financial Assistance for Moldova.

The @EU_Commission stands with the Moldovan people in these challenging times.

This financial package will help stabilise the country's economy, put it on the path to recovery and accompany needed reforms.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 4, 2022