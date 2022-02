Comisia Europeană dă de pământ cu Guvernul României. Banii românilor, în pericol. Să își ia gândul

Comisia Europeană a făcut o serie de precizări cu privire la posibilitatea de renegociere și modificare a prevederilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit oficialilor de la Bruxelles, renegocierea PNRR se poate face doar în situații excepționale, precum un dezastru natural. Explicațiile au venit după ce ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, a declarat că intenționează să solicite renegocierea PNRR. Mai exact a prevederilor privind mărimea bugetului pentru pensii. Budăi susține că nivelul de 9,4% din PIB ar fi prea mic.

În acest context, reprezentanţii Comisiei Europene au arătat, potrivit Digi 24, că aşteaptă o reformă a pensiilor din partea autorităților de la București. Aceasta în sensul încurajării a ieşirii din activitate la o vârtă mai înaintată, prin oferirea de stimulente pentru cei care aleg să lucreze mai multă vreme.

PSD-istul Marius Budăi dă propria interpretare răspunsului dat de Comisia Europeană. Deși în documentul citat se poate observa că se face referire la pensii, Budăi insistă asupra renegocierii PNRR. Doar că, de această dată folosește un termen nou, „optimizare”.

PSD vrea doar „o optimizare” a PNRR

Marius Budăi susține că nu a cerut renegocierea PNRR în totalitate ci doar o „optimizare” a prevederilor sale. Aceasta pentru a obține mai mulți bani pentru pensii.

„Haideţi să le luăm pe rând, să înţelegem exact ce am susţinut până acuma. Comisia s-a referit la acele dezastre naturale, de o renegociere per total a PNRR. Nici sub o formă nu am spus aşa ceva! Noi am scris şi în programul de guvernare, am spus şi în discuţiile pe care le-am avut în Coaliţie, de o optimizare în anumite puncte, nu vorbim de o renegociere per total a PNRR”, a spus ministrul PSD al Muncii.

El a insistat că PSD nu dorește punerea în pericol al PNRR, însă insistă că procentul de 9,4% din PIB ar fi insuficient pentru plata pensiilor.

„Trebuie să înţelegem că nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinaţi să implementăm acest PNRR şi reformele legate de PNRR. Noi, în coaliţie, ne asumăm să facem tot posibilul pentru binele cetăţenilor români, nu ne asumăm să pierdem bani. (…) Or, acel procent – sunt încă o dată extrem de ferm – acel procent de 9,4% nu este suficient pentru a realiza un alt jalon din PNRR care înseamnă reforma pensiilor prin rezolvarea inechităţilor din sistem”, a declarat ministrul Muncii.

Marius Budăi despre vârsta de pensionare

De asemenea, el s-a declarat în dezacord cu mărirea vârstei de pensionare, spunând că speranța de viață în România este mai scăzută decât în alte state membre ale UE.

„Aici, Comisia Europeană trebuie să înţeleagă care este speranţa de viaţă din România, care au fost condiţiile de lucru de până acum din România, pentru că avem foarte mulţi oameni care au lucrat în condiţii grele (…) or să-i spui acelei persoane că trebuie să stai tu în muncă până la 70 de ani, din punctul PSD de vedere este inadmisibil şi de neacceptat. Nu vom accepta aşa ceva”, adaugă ministrul Muncii.