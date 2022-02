Rămâne Budăi la Ministerul Muncii? Marcel Ciolacu sare în apărarea sa: A făcut ce trebuie

Marcel Ciolacu a declarat miercuri la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu există motive pentru demiterea lui Marius Budăi.

Declarația vine după ce, în ultimele zile, au apărut zvonuri despre o posibilă remaniere a ministrului muncii care a deranjat PNL, după ce a susținut, în repetate rânduri, că procentul de 9,4% alocat pensiilor prin PNRR trebuie renegociat în sensul creșterii lui. Budăi a fost susținut de mai mulți colegi de partid care au declarat același lucru fie în emisiuni televizate, fie pe rețelele de socializare.

Evaluarea unui ministru o face premierul

„Noi trebuie să rediscutăm PNRR, pentru că am pierdut 2 miliarde de euro. De ce să îl schimbăm pe Budăi, ce a făcut Budăi? Prima evaluare a unui ministru o face premierul. Nu am avut o discuție, poate premierul este puțin reținut pe modul de comunicare al ministrului Budăi. De ce să îl demitem pe Budăi? Budăi a făcut ce trebuie. Se luptă pentru oameni, de asta a mers Budăi la Ministerul Muncii. Eu mă bucur mult de anunțul făcut de premier că va merge cu domnul Budăi la Bruxelles ca să renegocieze PNRR. Avem un premier care își face treaba“, a explicat Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Motiv de dispută în coaliție

Procentul alocat pensiilor prin PNRR este motiv de dispută între PNL și PSD de aproape două săptămâni. Florin Cîțu a susținut că PNRR nu poate fi renegociat și i-a trimis pe cei care vor majorarea lui la Bruxelles, să rezolve problema.

„Cine doreşte să facă renegocierea şi are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru, pentru că pierdem timp. Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia şi bineînţeles, toţi, după aceea, vom fi de acord. Toţi vrem să creştem veniturile, toţi vrem să creştem pensiile. Sunt mai multe discuţii, dar acum doar discutăm politic (…). Eu, când am avut nevoie să merg la Bruxelles, să renegociez lucruri pentru PNRR anul trecut, m-am urcat în avion şi am plecat la Bruxelles. Aşa se fac lucrurile, mergi acolo, vii înapoi cu decizia şi apoi o discutăm “ a declarat Florin Cîțu.