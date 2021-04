Cometa 2I / Borisov este un corp cosmic ”curat”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

10,11 aprilie

Pe 10 aprilie s-au născut: Joseph Pulitzer, William Booth (Armata Salvării), Samuel Hahneman (homeopatia), Max von Sidow, Omar Sharif, Chuck Connors, Steven Seagal, Florin Comişel, Maria Bănuş, Doina Levinţa. Pe 11 aprilie s-au născut Joel Gray, Jill Gascoine, James Parkinson, Sir Henry Creswicke Rawlinson (a descifrat cuneiformele), Samuel Schwabe, Tricia Helfer, Virgil Mazilescu.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 10 aprilie, sunt Sfinţii: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Dima, iar, pe 11 aprilie, sunt sfinţii: Calinic de la Cernica, Antipa şi Trifina. Sâmbătă este pomenirea morților. Nimic în ”Kalendar”.

O echipă de oameni de știință condusă de Bagnulo a folosit o tehnică numită polarimetrie pentru a măsura lumina polarizată din cometa 2I / Borisov. Lumina devine polarizată atunci când trece prin filtre, cum ar fi lentilele ochelarilor de soare sau materialul cometar. Studiind proprietățile luminii solare polarizate de praful unei comete, cercetătorii pot afla despre fizica și chimia cometelor.

Această analiză a arătat că 2I / Borisov este diferit de aproape toate celelalte comete studiate, cu excepția lui Hale-Bopp . Astronomii cred că cometa Hale-Bopp a trecut pe lângă Soare o singură dată înainte de întoarcerea sa magnifică la sfârșitul anilor ’90. Se pare că această revenire anterioară s-a întâmplat cu mii de ani în urmă, în 2215 înainte de Hristos, când Hale-Bopp ar fi putut avea o traiectorie foarte aproape de Jupiter, gigantul gazos modificându-i orbita și aducându-l pentru prima dată pe lângă Soare. Datorită puținelor sale interacțiuni cu soarele, Hale-Bopp este, de asemenea, considerată o cometă curată, având o compoziție foarte asemănătoare cu cea a norului de gaz și praf format de sistemul nostru solar în urmă cu 4,5 miliarde de ani.

Datele de polarizare arată că 2I / Borisov este chiar mai curat decât Hale-Bopp. 2I / Borisov prezintă semnături clare ale norului de gaz și praf de la formarea acestuia. Dovezile arată, de asemenea, că ambele comete s-au format în condiții similare, dar în diferite sisteme solare.

Așa cum a spus Alberto Cellino de la Observatorul astrofizic din Torino:

”Faptul că cele două comete sunt remarcabil de similare sugerează că mediul din care a provenit 2I / Borisov nu este atât de diferit în compoziție față de mediul din sistemul solar timpuriu.”

Cometa Hale-Bopp, a fost o altă dintre cele mai curate comete cunoscute, ceea ce înseamnă că a avut puține interacțiuni cu steaua sa, în acest caz soarele nostru. Cometa 2I / Borisov este, de asemenea, curată, traiectoria sa pe lângă Soare în anul 2019 este considerată a fi prima sa interacțiune cu o stea.

O a doua echipă de oameni de știință a folosit date telescopice pentru a analiza particulele de praf din 2I / Borisov și și-a anunțat descoperirile pe 30 martie 2021, în revista Nature Astronomy.

Au descoperit în coama cometei – care este norul de praf care înconjoară corpul principal al unei comete – pietricele compacte. Aceste pietricele sunt particule de aproximativ 1 milimetru, sau puțin mai mari. Echipa a remarcat, de asemenea, că cantitățile relative de monoxid de carbon și apă din cometă s-au schimbat dramatic pe măsură ce cometa se apropia de Soare. Potrivit acestor oameni de știință, aceste schimbări indică:

”… că cometa este alcătuită din materiale care s-au format în diferite locuri din sistemul său planetar.”

Observațiile făcute de către Bin Yang, un astronom de la ESO din Chile și echipa respectivă sugerează că materia din clasa planetară 2I / Borisov a fost luată de lângă steaua sa pentru a se îndepărta, poate din cauza existenței unor planete gigantice, a căror puternică gravitație a determinat traiectoria cometei.

Ieri, 8 aprilie 2021, în cursul unui simpozion online, la care au participat aproape o sută de astronomi de pe cinci continente, s-au trecut în revistă și cometele curate. A fost ușor, sunt doar două!

Astronomii cred că procese similare au avut loc la începutul vieții sistemului nostru solar.

Când astronomul amator Ghenadi Borisov a descoperit cometa 2I / Borisov în august 2019, a devenit doar al doilea obiect cunoscut care a vizitat sistemul nostru solar din spațiul interstelar. Primul descoperit a fost ‘Oumuamua în octombrie 2017. ‘Oumuamua se deplasa cu o viteză foarte rapidă de 94.800 km pe oră, iar când a trecut de Soare a ajuns la 315.800 km pe oră, efectul de praștie.

Acești vizitatori interstelari sunt acum departe de Sistemul Solar, înapoi în drumul lor prin spațiul interstelar.

Pe ”Dimineața Astronomilor” s-a spus că aceste obiecte cosmice interstelare nu sunt rare, dar sunt greu de observat. Mai mulți astronomi din cameră sunt convinși că ipoteză care spune că ‘Oumuamua ar fi fost o sondă, un obiect artificial din afara Sistemului Solar, nu este o teorie care să poate fi respinsă ușor.

Fiind ziua în care îi spunem La Mulți Ani! monumentalei Tricia Helfer, nu pot decât să văd câteva episode din ”Battlestar Galactica”, unde ea joacă pe #6, o androidă, o cyloană, foarte sexy. Sau, ”Van Helsing” joacă și acolo. Frumoasa canadiană împlinește 47 de ani și încă rupe gâturile bărbaților. Dar ar trebui să le vedeți și pe surorile ei Trina,Tammy și Tara! Se pare că părinții lor aveau o slăbiciune pentru litera ”T”.

Weekendul este întotdeauna o perioadă dificilă pentru mine, în care îmi propun să fac o mulțime de lucruri și de obicei nu le realizez. Dar nu mă supăr, doar avem întotdeauna încă o șansă, speranța că mâine este o altă zi!

BERBEC Dinamica, energia ta nativă, o poţi folosi în weekend pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, acest domeniu fiind bine aspectat. Nu exagera inutil şi neplăcut problemele tale! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul, până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

TAUR Ai făcut unele economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi în două, o parte pentru casă, alta, mai mică pentru Sf. Paşti! De asemenea, sâmbătă, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor și vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară!

GEMENI Sâmbătă ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, sau de cuplu. Duminică încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Nu pleca la drum lung, mai ales la munte! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor dintre blocuri: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

RAC Cu toate că, în weekend, ai un program dens, te preocupă găsirea unui echilibru între distracție și odihnă. Începe cu începutul, odihnește-te și relaxează-te, pentru asta ai două zile libere! Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Berbec din familie care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la o petrecere pur și simplu. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade.

LEU În weekend nu îţi place ce se întâmplă şi mârâi tot timpul. Pândeşte şi stai în defensivă, nu e o perioadă bună! Poţi să-ţi arăţi şi colţii, așa, din joacă. Fereşte-te de hiene şi de şacali! Duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul – nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului, adică duminică, poţi participa la ceea ce face parte dintre pasiunile tale, dacă ai un hobby. Sau, te poți duce la biserică, online. Aşa că, dintr-o dată, pasiunea și confesiunea îşi pot găsi locul în spaţiul sacru.

FECIOARĂ Originalitatea este bună în artă, dar sperie în relaţiile sentimentale. Oamenii care te iubesc trebuie să ştie că pot conta pe tine la bine şi la rău, la mult şi la puţin, acum şi mereu! Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea. Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, mai ai răbdare, nu uita că întotdeauna „mâine este o altă zi”!

BALANŢĂ Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. În weekend ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa cu toată familia, nu este favorabil să-ţi iei niciun angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse de conjunctura astrologică.

SCORPION Noi relaţii umane în perspectivă. Nerăbdarea ta trebuie transformată în energie pozitivă, nu te grăbi când nu trebuie. Ai sentimente şi dorinţe contradictorii. Fă puţină ordine interioară! Însă, dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Poți avea recompense consistente şi nu numai pentru că este sărbătoare şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Aspectele negative ale planetelor colective indică o posibila lipsa de interes a celor din jur, faţă de tine. Nu îi judeca, au problemele lor, aşa că poţi să-ți faci un weekend cum vrei tu! Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor primăverii, sărbătorilor pascale care se apropie. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile libere celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Sâmbătă eşti puţin tolerant cu cei care îţi impun restricţii. Ai o poftă sănătoasă de libertate şi nu accepţi mofturi şi fiţe. Totuşi, este bine să nu cheltuieşti nimic în această duminică! O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica, sau dă de pomană. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de distracție!

VĂRSĂTOR Definitiv, un weekend nu prea bun! Orice s-ar întâmpla, păstrează-ţi zâmbetul şi buna dispoziţie. Cu calm şi atitudine pozitivă poţi evita incidentele şi poţi aduce înapoi norocul bun! Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si câti bani ai in buzunar! In acest weekend trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile și ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Doar este primăvară, este frumos! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar.

PEŞTI În weekend trebuie să cauţi persoane care să-ţi împărtăşească valorile, convingerile. Ai nevoie de aliaţi, pentru că ţi se pregăteşte ceva. Şi nu este un premiu. Nu pleca la drum lung! Stai acasă, este mai bine, cel puțin așa spune dogma distopiei sanitare. Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întreţinerea fizică, fie sportivă, fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual, religios, sau evoluției sufletului. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile, pot aduce rezultate interesante mai târziu.