Coincidență ciudată în cazul demisiei chirurgului Lucian Fodor. Fostul angajat al deputatului USR, Emanuel Ungureanu este șeful Corpului de Control de la Ministerul Sănătății

Cu ani de activitate în Israel, la cel mai mare spital de chirurgie plastică și reparatorie, unde era aduși pacienții unor explozii de bombe sau rachete, Lucian Fodor a vrut să facă și la Cluj un astfel de loc, unde medicina de elită este făcută de oameni supercalificați.

În primii ani totul a funcționat foarte bine, dar acest lucru a durat până în data de 7 ianuarie 2021, când ministrul Sănătății impus de USR, Vlad Voiculescu a demis toată conducerea Spitalului Județean Cluj și a numit o alta, care avea în frunte pe medicul Claudia Gherman, susținută de USR.

La scurt timp, medicului Lucian Fodor i-a fost interzisă colaborarea cu rezidenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Oradea, care veneau și învățau meserie de la medicul clujean. Noul manager le-a transmis medicilor că în blocul operator nu mai intră nimeni, începând de la 1 martie 2021, singura excepție fiind medicii care au contract cu Spitalul Județean Cluj. Adică doi medici titulari și patru colaboratori, plătiți la oră.

„Operațiile de reconstrucție și tot ce facem noi, sunt foarte grele. Frecvent intrăm doi medici pentru că nu permitem să greșim. În condițiile date de doamna manager va intra în operație un medic, fără ajutor. Nu pot să greșesc. Medicii rezidenți care ne asistau și ne ajutau veneau din dorința de a învăța și ajuta și nu pentru că ar fi făcut parte din programul de rezidențiat. Bugetul Spitalului nu era afectat”, ne-a spus Lucian Fodor.

Oare Rafila știe acest lucru?

Șeful Corpului de Control de la Ministerul Sănătății, Constantin Dina a lucrat în trecut pentru deputatul Emanuel Ungureanu. Mai exact a lucrat la cabinetul deputatului USR, Emanuel Ungurenu. În prezent, Dina a revenit la Ministerul Sănătății.

Surse oficiale ne-au declarat că deși era în concediu de odihnă, în perioada 16-18 decembrie 2021, Dina a venit la Cluj, unde a stat de vorbă medicii Lucian Fodor și Raluca Sobec.

Aceasta informație rezultă din demisia înaintată conducerii Spitalului Județean Cluj, de către medicul Raluca Sobec.

„Ca o consecință a justificării demisiei fără preaviz a contractului de gărzi la domiciliu, în data de 16 decembrie 2021 am fost chemată pentru a da o declarație în fața doamnei manager profesor doctor Claudia Gherman și a unui reprezentant de la Ministerul Sănătății”, scrie Raluca Sobec.

Informația ne-a fost confirmată și de chirurgul Lucian Fodor, care a spus că a discutat timp de zece minute cu reprezentantul Ministerului Sănătății, pe care îl cheamă ”Dina”.

„Nu am înțeles ca la acea discuție domnul Dina să aibă o calitate oficială. Nici nu am înțeles de ce a venit la spital sau ce dorește. I-am spus să discute cu toți doctorii care și-au dat demisia dar nu a discutat. A fost o discuție de maxim 10 minute, cred că așa de ochii lumii. A mai stat de vorbă vreo trei minute cu colega mea, Raluca Sobec. Din discuția cu el a reieșit că ce bine face doamna manager”, ne-a declarat Fodor.

A continuat seria șicanărilor

Pe parcursul anului 2021, medicul Fodor a fost obligat să achite din bugetul propriu plata mai multor materiale sanitare folosite la operații sau pentru tratarea bolnavilor.

„Lăsam bani de la mine la asistenta șefă, ca să cumpere materiale medicale de calitate sau alte produse care erau necesare și care nu existau la farmacie. De exemplu firele de sutură care erau de slabă la calitate le cumpăram din banii mei. Îmi aduc aminte că am operat un copil care a suferit un accident grav iar în timpul operației de trei ori s-au rupt firele de sutură la un tendon. Aceste fire au fost cumpărate de spital. În cererea de demisie am scris că donez Spitalului toate lucrurile cumpărate de către mine”, ne-a spus medicul Fodor.

Concursul pentru postul de medic s-a ținut în alt spital

Mai mult, spre finalul anului trecut, conducerea Spitalului Județean Cluj a decis să scoată la concurs un post de medic chirurg pentru compartimentul condus atunci de Lucian Fodor.

Numai că, în anunțul de concurs medicii specialiști care lucrau cu medicul Fodor, cu stagii mari de pregătire în Franța și Australia, medici unul și unul, au fost împiedicați să se înscrie la concurs. Și asta din cauza unui artificiu pregătit de cei de la Spitalul Județean Cluj. Astfel, la concurs se puteau înscrie doar medicii primari, nu și medicii specialiști, care au ani de pregătire dar nu și-au dat primariatul. Și astel, medici de elită au fost împiedicați să vină la concurs.

Mai mult, acest concurs a avut loc în alt spital, postul fiind luat de singurul medic înscris la concurs. Dacă până acum conducerea Spitalului Județean Cluj avea o problemă cu gărzile, trebuie spus că medicul care a luat concursul și-a pus 22 de gărzi pentru luna ianuarie.

După ce a luat concursul, noul medic a fost impus direct șef de compartiment în locul lui Fodor. Asta face ca un medic de elită să ajungă subordonatul altuia care a fost angajat în aceeași zi.

Umilit pe tot parcursul anului 2021

Doctorul Fodor ne-a mai declarat că în permanență pe parcursul anului 2021 a fost supus la un tratament umilitor din partea conducerii Spitalului Județean Cluj.

„Doar în luna decembrie mi s-au trimis 30 de adrese prin care eram somat să scriu pe minute activitate mea din spital. Apoi am fost chemat la comisia de disciplină și rechemat pentru ianuarie 2022. Am demisionat și nu mai vreau să am de-a face cu astfel de oameni”, ne-a mai declarat Fodor.

În catalogul ISI WEB of Science, Lucian Fodor, care nu este cadru universitar, este cotat cu un indice Hirsch de 18. Ca o paralelă, prof. univ. dr. Claudia Gherman care conduce Spitalului Județean Cluj, are doar 11.