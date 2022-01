Interviu cu medicul clujean care a demisionat din Spitalul Județean Cluj. ”Am fost umilit în permanență în ultimul an”

Totul a culminat cu o comisie de displină la care medicul a fost chemat pentru a da socoteală pentru vrute și nevrute. Lucian Fodor a explicat de ce a ales să plece de la Spitalul Județean Cluj, cel mai mare din România.

Domnule doctor de ce ați ales să demisionați, așa de pe o zi pe alta?

Nu a fost de pe o zi pe alta. Problema este veche de un an de zile, de când noua conducere a Spitalului Clinic Județean Cluj a decis să interzică o colaborare pe care o aveam cu Universitatea de Medicină din Oradea și cu Spitalul Județean Bihor. Rezidenții pe chirurgie plastică de acolo veneau și lucra cu mine și, practic, învățau meserie de la mine și de la colegii mei. Acest lucru a deranjat și a fost interzisă această colaborare. Am repetat o adresă prin care am cerut aprobare pentru această colaborare dar nu am primit răspuns.

Bun, și până la demisia de la finalul anului 2021 ce s-a mai întâmplat?

Totul a culminat cu chemarea mea în fața unui Consiliu de Disciplină citez: ca să îmi clarific situația și pentru continuitatea activității medicale. Ei zic că de ce nu se face gardă la Compartiment. La acel moment mai eram doi medici în compartiment. Pe 10 ianuarie 2022 m-au chemat din nou la Consiliul de Disciplină dar nu mai au pe cine că am demisionat. În luna decembrie 2021 mi-au trimis vreo 30 de adrese pentru a le răspunde despre activitatea mea din spital. A fost vorba despre o hărțuire. Doar de hărțuire maximă.

Care a fost logica acestui joc?

Cel mai probabil să mă umilească. Mi-au trimis 30 de adrese. Să le răspund, că ce fac eu. Întrebarea mea este când au timp să conducă Spitalul? Ideea este că eu m-am străduit să fac ceea ce am făcut acolo pentru binele pacienților. S-a spus că am activitate și în privat. Adevărul este că eu am sacrificat privatul. Eu mergeam dimineața la spital unde lucram și după masa mergeam la privat. Eu nu am nevoie de bani și de plicuri de la pacienții pe care îi tratam. Ca să vă faceți o idee eu am cumpărat mobilierul din ambulator, materiale medicale și altele.

Cum adică ați cumpărat materiale medicale?

Foarte bine. Lăsam bani de la mine la asistenta șefă să cumpere materiale medicale de calitate sau alte produse care erau necesare și care nu existau la farmacie. De exemplu firele de sutură care erau de slabă la calitate le cumpăram din banii mei. Îmi aduc aminte că am operat un copil care a suferit un accident grav iar în timpul operației de trei ori s-au rupt firele de sutură la un tendon. Aceste fire au fost cumpărate de spital. În cererea de demisie am scris că donez Spitalului toate lucrurile cumpărate de către mine.

A fost organizat un concurs pentru angajarea unui medic care v-a nemulțumit.

Este foarte interesant și aici ce s-a întâmplat. Medicul care a fost angajat a venit de la Alba Iulia și din prima zi a fost numit direct șef de compartiment de chirurgie plastică și reparatorie. E normal așa ceva?

Cum din prima zi?

Așa este, din prima zi a fost numit direct șef. Adică el era șeful meu, care am în spate ani de experiență. Diferența dintre mine și el este ca de la pământ la soare. Nu vreau să mă laud dar așa este. Ca medic el venea la mine să mă întrebe de cazuri sau cum să rezolve anumite situații. Ori ce medic este dacă nu a auzit nimeni de el, dacă are doar un articol scris într-un jurnal medical intern. Eu care nu sunt cadru univesitar am un indice Hirsch de 18, care este foarte mare. Profesori de renume nu au așa scor. Eu am publicat studii în reviste internaționale de renume care au fost citate.

De ce v-a supărat angajarea acestui medic?

M-a deranjat și vă spun sincer de ce. Conducerea Spitalului a decis să facă jocuri de culise, cu un concurs care s-a derulat în alt spital, dacă vă dați seama. Au adus un doctorant din Alba Iulia. Când au organizat concursul cei de la Spitalul Județean Cluj au modificat statul de funcții și condițiile de concurs.

La ce vă referiți mai exact?

Au fost modificate condițiile, astfel încât medicii specialiști nu au fost primiți, ci doar medicii primari, și acela a fost doar cel care a fost angajat. Aici trebuie să spun că aveam medici specialiști de mare valoare care au vrut să vină să lucreze cu mine, doi dintre ei cu studii și stagii de pregătire în Franța iar al un al treilea în Austrialia, la Centru de Arsuri de la Melbourn. La astfel de medici mă gândesc când v-am spus că vreau să las ceva în urma mea. Dar se pare că în Clujul universitar medical, în orașul de cinci stele, valorile nu mai contează.

Una dintre chestiunile intens discutate au fost gărzile la domiciliu și faptul că ați refuzat să mai faceți gărzi.

Nu este adevărat. Pe schemă am fost doar doi medici angajați iar alți cinci ne ajutau cu gărzile la domiciliu. Ca să lămurim și ce este cu aceste gărzi. Pe opt gărzi la domiciliu se primeau 1.100 de lei, deci nu vorbim de sume foarte mari. Este foarte greu să găsești oameni. Eu am încercat să îi învăț pe acești medicii specialiști și întotdeauna când erau cazuri grave și copii mă duceam de acasă. Vreau să mai adaug un lucru interesant. Noul medic angajat de Spitalul Județean Cluj are 22 de gărzi programate în ianuarie. E normal? Cereți, oficial, lista cu gărzile și veți vedea că am dreptate.

Medicul este disponibil când sunt urgențe medicale. Vine de acasă, vede cazul și tratează urgența. Trimiteau toate cazurile grave din Transilvania la noi la Cluj. De la Bistrița am auzit că nici nu vor mai trimite cazurile la noi ci la Târgu Mureș.

Ați studiat în SUA și Israel?

Vreau să clarific și acest aspect. În primul rând mi-am dat recunoașterea americană a diplomei de medic obținute în România, în urma unui examen pe care l-am dat la Budapesta. Asta înseamnă că diploma de doctor din România este recunoscută în SUA. Apoi, am fost în Statele Unite, la Baltimore, la John Hopkins, între cele mai bune spitale din America unde am făcut stagiu de practică timp de trei luni, apoi în San Francisco, alte trei luni. Ulterior am plecat în Israel, am stat șapte ani, cinci ani continuu, am făcut rezidențiatul, am Rambam Campus, un spital foarte greu, unde frecvent veneau victimele unor explozii de bombe. De departe sunt cei mai tari pe tot ce înseamnă chirurgie plastică și reparatorie. Acolo ai ce să înveți. Am ajuns și în România unde am crezut că poți face performanță, dar doar am crezut.

În ultimul an ați vorbit cu cineva din conducerea Spitalului Județean Cluj?

Dacă vă referiți la doamna manager, profesor Gherman nici nu m-a chemat vreoadată. În schimb mi-au trimis sute de adrese. Doar în ultima lună vreo 30. De fapt asta m-a și făcut să plec.

Ați fost aplaudat de personalul medical în ultima zi. Ați fost impresionat?

Absolut. Vreau să le mulțumesc medicilor, colegilor mei, asistentelor medicale absolut dedicate actului medical, infirmierelor și tuturor cu care am lucrat în ultimii ani și care au fost alături de mine. M-au aplaudat și asta spune multe.