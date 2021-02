Fără precedent! Noul manager le-a transmis medicilor că în blocul operator nu mai intră nimeni, începând de la 1 martie 2021. Singura excepție sunt medicii care au contract cu Spitalul Județean. Adică doi medici titulari și patru colaboratori, plătiți la oră.

Medicul chirurg Lucian Fodor (foto jos) este șeful Compartimentului de Chirurgie Plastică și Reconstructivă. Acesta a declarat pentru EvZ că, în semn de protest, medicii nu vor mai face gărzi. Asta înseamnă că toate victimele unor accidente de circulație și nu numai, vor fi transferate spre alte spitale din țară. Medicul Fodor mai spune că situația de la Cluj este foarte gravă și că medicii refuză să mai intre singuri în operații extrem de complexe.

Motivul este unul simplu. Operațiile sunt foarte grele iar riscul de a greși este foarte mare. Trebuie cunoscut faptul că medicii de la această secție intervin la toate marile traumatisme produse în urma unor accidente de circulație, accidente de muncă sau casnice. Medicii clujeni operează membrele, defecte de țesut, leziuni de nervi, vase, tendoane, fracturi și arsuri. Cazurile trimise până acum la Cluj, sunt din toate județele Transilvaniei. În plus, în această secție sunt zece paturi pentru persoanele care au suferit arsuri.

Situația este complicată. Fără precedent!

În prezent, activitatea acestei secții vitale din cadrul Spitalului Județean Cluj, este asigurată de 24 de ore din 24. Doi medici titulari asigură activitatea de zi și gărzile. Ceilalți patru medici specialiști sunt plătiți la gardă, pentru orele pontate. Medicul Fodor a mai spus că medicii rezidenți în specialitatea de Chirurgie Plastică, participă benevol la activitatea Secției. În plus aceștia învață meserie de la cei mai buni medici și sunt și de un real ajutor pentru aceștia.

„Dificultatea cazurilor este mare și rezidenții vin să învețe pentru că au ce să învețe de la noi. Secția de Chirurgie Plastică de la SCJU Cluj nu este inclusă pe lista spitalelor pentru pregătire în rezidențiat. În mod paradoxal, Spitalul din Satu Mare și cel din Baia Mare au acest drept. În contextul pandemiei Covid19, de un an de zile, în Cluj Napoca, noi asigurăm gărzile pe Chirurgie Plastică”, a mai spus Fodor. Practic, este fără precedent un astfel de protest al medicilor clujeni.

Începând de luni, 1 martie 2021, medicii nu vor mai putea asigura gărzi, iar toate cazurile grave care până acum erau aduse din toate județele Transilvaniei la Cluj Napoca, vor fi transferate în alte județe, în funcție de de vor decide cei de la DSP Cluj.

Situația a fost generată de noul manager. Fără precedent!

Lucian Fodor a declarat pentru EvZ că a fost pus în fața unui fapt împlinit de către managerul SCJU.

„În data de 18 februarie 2021, noul manager ne-a comunicat o adresă prin care a interzit accesul pe Secție al medicilor rezidenți care participau benevol. Pe cale de consecință, pe data de 23 februarie, managerul Claudia Gherman ne-a comunicat că în blocul operator mai poate intra decât personalul care are contract cu Spitalul Județean. Adică eu și un alți cinci colegi medici”, spune medicul Fodor.

Riscul unui malpraxis în cadrul operațiilor făcute aici este unul enorm. Din acest motiv, medicii intră la operație în echipă, fie câte doi specialiști, fie un specialist și un rezident. Totul depinde de complexitatea cazului operat.

„Operațiile de reconstrucție și tot ce facem noi, sunt foarte grele. Frecvent intrăm doi medici pentru că nu permitem să greșim. În condițiile date de doamna manager va intra în operație un medic, fără ajutor. Nu pot să greșesc. Medicii rezidenți care ne asistau și ne ajutau veneau din dorința de a învăța și ajuta și nu pentru că ar fi făcut parte din programul de rezidențiat. Bugetul Spitalului nu era afectat”, mai spune Fodor.

Ca urmare a deciziei, noului manager al Spitalului Clinic Județean Cluj medicii de la Compartimentul de Chirurgie Reconstructivă au anunțat că nu vor mai putea face de gardă.

”Cazurile grave din toată Transilvania erau trimise la Cluj. Să vă gândiți câte accidente de circulație grave sau alte accidente au loc pe un areal așa de mare. De la 1 martie 2021, după orele 14, cazurile vor fi trimise la Brașov sau Baia Mare, sau altundeva, unde sunt centre de chirurgie reparatorie

Medic de elită școlit în SUA și Israel

Chirurgul Fodor este un mare specialist în Chirurgia reparatorie și reconstructivă. A studiat în Statele Unite și în Israel timp de șapte ani. Deși a avut oferte peste oferte, Fodor a revenit la Cluj pentru a pune în practică ceea ce a învățat în Israel și SUA.

„La Cluj facem traumatologie și intervenții grave cu tehnici de ultimă oră. Este foarte frustrant. Eu am stat șapte ani în SUA și Israel. Eu aplic la Cluj ce am învățat în SUA și în Israel, adică ultimele metode folosite în medicina de elită. Mi-am dat silința să transmit rezidenților din cunoștințele și experiența mea. Valoarea publicațiilor mele științifice este susținută de indicele Hirsh – 17, pe Web of Science și de 22 pe Research gate. Asta este pentru cunoscători. Deși nu sunt cadru universitar am indici de profesor universitar. Fac și muncă de cercetare pentru că vreau să las ceva în urma mea, din care pot să învețe și tinerii mei confrați”, a mai spus Fodor.

Managerul se apără

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, Claudia Gherman a declarat pentru EvZ că nu a blocat nicio secundă activitatea Secției de Chirurgie Reconstructivă.

Claudia Gherman mai susține că a vrut doar să legalizeze prezența medicilor rezidenți în compartimentul respectiv. Și asta pentru că există reclamații de malpraxis în cazul unor medici care nici măcar nu au contract cu Spitalul Județean Cluj.

„Documentul cu numărul 736/2021 nu se referă la restricționarea activității medicale. Nu se referă la activitatea de acordare a serviciilor de sănătate pentru populație, ci se referă stric la activitatea de educație și formare. După cum scrie clar în document – studenți/rezidenți aflați în formare, invitați din țară și străinătate”, a precizat Claudia Gherman.

Managerul de la SCJU Cluj Napoca a mai spus că medicul Lucian Fodor nu i-a comunicat lista cu programarea gărzilor pentru luna martie.

„A transmis doar telefonic, în ziua de vineri, că nu va mai organiza activitatea de gărzi la domiciliu începând de luni. Acest tip de decizie unilaterală nu poate fi acceptată datorită următoarelor aspecte: nu există jusitifcare medicală și nu a fost înștiințată conducerea a executivă a spitalului”, a mai spus Gherman.