Un medic a demisionat de la Spitalului Județean Cluj în aplauzele colegilor. Motivul: ”Prea mare mizeria”. FOTO

Medicul Lucian Fodor: ”Eu plec pentru că așa vreau eu. Știu ce valoare am și voi lucra pe viitor în mediul privat. Acum, la Spitalul Județean Cluj e prea mare mizeria. Au adus un medic specialist care face greșeli elementare. Pentru că nu am fost lăsat să lucrez și să organizez secția la nivelul unui spital european am ales să plec”, a declarat Fodor.

Dr. Lucian Fodor, demisie din cauza presiunilor și a neregulilor

Când a plecat medicul Lucian Fodor, în ultima sa zi de lucru, a fost aplaudat de tot personalul medical care este la muncă de serviciu în acele momente. Iar imaginile sunt cu adevărat impresionante.

Mai trebuie spus că medicul chirurg Lucian Fodor a lucrat în Israel și Statele Unite ale Americii, dar a revenit acasă pentru a aplica tot ceea ce a văzut în spitalele din străinătate.

În catalogul ISI WEB of Science, Lucian Fodor are un indice Hirsch de 18, iar prof. univ. dr. Claudia Gherman care conduce Spitalului Județean Cluj, are doar 11.

Alături de de medicul Fodor Lucian a demisionat și medicul chirurg Raluca Sobec, mai scriu jurnaliştii de la stiridecluj.

Cine este dr. Lucian Fodor

Dr. Lucian Fodor a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie ″Iuliu Haţieganu″, Cluj-Napoca, descoperindu-şi pasiunea pentru chirurgie. În urma participării la cursuri de chirurgie plastică si estetică, stagii de pregătire în San Francisco şi Baltimore, Dr. Fodor a înţeles faptul că îşi poate ajuta pacienţii prin înfrumuseţarea exterioară a corpului lor. A decis să facă specializarea la Universitatea de Medicină “Bruce Rappaport” din Haifa, Israel, respectiv Universitatea “Johns Hopkins” din Baltimore şi Universitatea California din San Francisco. Pregătirea lui a presupus efectuarea a numeroase operaţii complicate folosind tehnici moderne şi tehnologie de ultimă oră.

În anul 2006, când a terminat specializarea, s-a întors în România. Are contract cu două spitale din Israel unde anual efectuează operaţii folosind tehnici moderne. Dr. Fodor este doctor în ştiinţe medicale, a publicat numeroase articole în reviste de prestigiu din străinătate. A participat activ la congrese internaţionale după cum se poate observa mai jos:

