Cofondatorul Netflix, Marc Randolph: „În fiecare marți la 17:00 plecam de la birou, orice s-ar fi întâmplat”. Lecție despre limite

Marc Randolph, cofondatorul Netflix și CEO al companiei în primii ei ani, a destăinuit pe rețelele sociale o regulă personală importantă. Care i-a structurat viața timp de trei decenii: în fiecare marți, la 17:00 fix, închidea laptopul și pleca. Fără excepții.

„Nimic nu stătea în calea asta. Nicio ședință, niciun telefon, nicio întrebare de ultim moment. Dacă era o criză, o închideam până la 17:00”, a scris el într-un mesaj care circulă din nou online. Povestește cum serile de marți, petrecute cu soția, „l-au ținut întreg la minte” și i-au pus munca în perspectivă.

Relatarea a fost preluată în articole recente care rezumă filosofia lui. Limitele clare nu te fac mai puțin performant, te fac sustenabil.

Punctul de vedere al lui Randolph contrastează cu voci puternice din tehnologie care glorifică programul „fiecare minut treaz”. Andrew Feldman, CEO al producătorului de cipuri AI Cerebras, a declarat pe podcastul 20VC că nu poți construi ceva extraordinar cu 38–40 de ore pe săptămână, ci cu devotament total, „fiecare minut treaz”. E o filozofie care susține că drumul către produse definitorii pentru o generație cere sacrificii constante.

Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, le spunea studenților la Georgetown că echilibrul viață-muncă e esențial și că oamenii trebuie să aibă grijă de minte, corp și relații, nu doar de carieră. Mesajul lui: Lucrați deștept, nu doar mult.

Disputa se vede și în Silicon Valley. Lucy Guo, cofondatoare Scale AI, spune deschis că munca fără „balanță” a dus-o unde este și că, dacă simți nevoia de „work-life balance”, „probabil nu e jobul potrivit pentru tine”. Programul ei tipic începe la 5:30 dimineața și se poate întinde până la miezul nopții.

Există, însă, și exemple din retailul tradițional. Jason Buechel, CEO-ul Whole Foods, spune că își folosește integral zilele de concediu și chiar a schimbat politica de PTO pentru ca și angajații să-și ia efectiv vacanțele, nu doar să le acumuleze în cont. „E important să dau eu primul exemplu”, afirmă el în interviuri.

Stabilește-ți un program clar și respectă-l cu sfințenie. Pentru unii va fi marți, 17:00. Pentru alții, ora cinei cu familia sau alergarea de dimineață. Important e ca regula să fie vizibilă, repetată și respectată. În primul rând de tine.