Codul secret al lui Kate Middleton! Prin ce strategie reușește să-și educe copiii în stil regal

Kate Middleton și Prințul William au responsabilități ample în calitate de membri de frunte ai familiei regale. De la îndatoriri de stat, îndatoriri naționale și activități de caritate, la evenimente regale, cermonii și apariții.

Dar cei doi sunt, de asemenea, părinți devotați pentru cei trei copii ai lor, prințul George, 11 ani, prințesa Charlotte, nouă ani, și prințul Louis, șase ani. Cărora doresc să le acorde o viață cât mai normală posibil. În ciuda faptului că fac parte din monarhie. Aceasta înseamnă că, la fel ca orice alt copil, cei trei tineri membri ai familiei regale trebuie să fie disciplinați acasă. Iar mama lor, Kate, se pare că preia conducerea în stabilirea regulilor.

Codul secret al lui Kate Middleton

Potrivit unor rapoarte recente, Kate are un „cod secret” simplu pe care îl folosește pentru a le semnala copiilor că trebuie să își schimbe comportamentul. Expertul regal Tom Quinn a explicat în cartea sa „Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family” că „codul secret” este fraza: „Să luăm o pauză”.

El scrie: „De exemplu, când prințul Louis s-a purtat urât la Jubileul de platină al regretatei regine, scoțând limba, reacția lui Kate a fost lăudată de o echipă de comentatori experți. Se pare că a folosit un cod secret pentru a-i calma pe copii. Așa cum o face uneori - spune pur și simplu „hai să luăm o pauză”.

Dar, după cum a explicat un fost angajat, copiii știu că aceste câteva cuvinte au mult mai multă greutate decât ne-am putea imagina”.

Năzbâtii de copii

Obrăznicia Prințului Louis a fost observată de mase la sărbătorirea Jubileului de platină al Reginei. Mulțimile urmărind reacția sa plină de viață la zborul de la balconul Palatului Buckingham și scoțându-i limba lui Kate în timpul concertului.

Prințesa Charlotte a avut, de asemenea, partea ei echitabilă de reacții publice. Inclusiv cea mai notorie în 2017, în timpul vizitei familiei în Germania. Ea a decis că s-a săturat, bătând din picioare și refuzând să meargă, Kate fiind nevoită să o care.

Prințul și Prințesa de Wales ar fi introdus propriile reguli pe care cei trei tineri să le respecte acasă. Pentru a ține tensiunile la distanță și pentru a menține un mediu liniștit acasă, cuplul ar fi introdus regula „fără țipete”, au afirmat sursele. De asemenea, se spune că cei doi ar fi introdus o „sesiune de discuții” în loc să își trimită copiii în camerele lor, notează The Mirror.