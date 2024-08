International Cum s-ar fi folosit Putin de egoul mare al lui Donald Trump







Vladimir Putin a exploatat „ego-ul și nesiguranța” lui Donald Trump pentru a exercita o influență aproape hipnotică asupra fostului președinte american. Care a refuzat să accepte orice evaluare negativă a liderului rus din partea propriului personal. Și, în cele din urmă, și-a concediat consilierul pentru securitate națională, HR McMaster, din această cauză.

Evaluarea îndrăzneață a loialității lui Trump față de Putin apare în cartea lui McMaster „At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House”. Carte publicată de HarperCollins și care va apărea pe 27 august. The Guardian a obținut o copie.

„După mai mult de un an în această funcție, nu pot să înțeleg influența lui Putin asupra lui Trump”, își amintește McMaster că a spus în cartea de memorii care acoperă cele 457 de zile turbulente. Zile în care generalul acum în retragere a fost consilier pe probleme de securitate națională din februarie 2017 până când a fost efectiv concediat prin tweet în aprilie 2018.

Cum s-ar fi folosit Putin de egoul mare al lui Donald Trump

Comentariul, adresat soției lui McMaster, Katie, a venit în urma otrăvirii în Marea Britanie de către agenții lui Putin a lui Serghei Skripal. Adică un fost ofițer de informații rus, și a fiicei sale, în martie 2018.

În timp ce alți lideri occidentali începeau să formuleze un răspuns ferm la tentativa de asasinat, spune McMaster, Trump stătea la Casa Albă. Și se flata în fața unui articol din New York Post cu titlul: „Putin îl laudă pe Trump, criticând politica americană”. Trump, potrivit cărții, a scris o notă de apreciere pe articol cu un Sharpie negru și i-a cerut lui McMaster „să îi trimită lui Putin tăietura din articol”.

„Eram sigur că Putin va folosi decupajul adnotat al lui Trump pentru a-l face de râs și a oferi acoperire pentru atac”, scrie McMaster. El a declarat că a înmânat nota biroului secretarului de personal de la Casa Albă, care se ocupă de comunicațiile din Biroul Oval. „Mai târziu, pe măsură ce s-au acumulat dovezi că Kremlinul și, foarte probabil, Putin însuși au ordonat atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal, le-am spus să nu o trimită”.

„Putin, un fost operator KGB nemilos”

În realitate, spune McMaster, aparenta fățărnicie a lui Putin față de Trump a fost un efort calculat al liderului rus de a-l exploata pe președinte. Și de a crea o prăpastie între acesta și consilierii șovini din Washington DC. Cum ar fi McMaster, care îndeamnă SUA să adopte o poziție mai dură față de Kremlin. „Putin, un fost operator KGB nemilos, s-a jucat cu ego-ul și nesiguranța lui Trump prin lingușire”, scrie McMaster.

„Putin îl descrisese pe Trump drept „o persoană foarte remarcabilă, talentată, fără nicio îndoială”. Iar Trump își dezvăluise vulnerabilitatea în fața acestei abordări, afinitatea sa pentru oamenii puternici și convingerea că doar el poate stabili o relație bună cu Putin. „La fel ca predecesorii săi George W Bush și Barack Obama, Trump a fost prea încrezător în capacitatea sa de a îmbunătăți relațiile cu dictatorul de la Kremlin. Faptul că majoritatea experților în politică externă de la Washington au pledat pentru o abordare dură față de Kremlin nu a părut decât să îl împingă pe președinte spre abordarea opusă”.

Obsesiile lui Trump

McMaster descrie modul în care Trump a devenit obsedat de raportul Mueller privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Până la punctul în care „discuțiile despre Putin și Rusia erau dificil de purtat”. El spune că Trump „a legat toate subiectele care implicau Rusia” de raport și de acuzațiile democraților și ale altor adversari. Potrivit cărora campania sa, și Trump personal, ar fi colaborat cu „campania de dezinformare a Rusiei” pentru a influența alegerile.

Deși consilierul special Mueller nu a găsit nicio dovadă a unei conspirații criminale, el a constatat multiple incidente în care campania Trump a încercat să ascundă contactele sale cu agenți ruși și că Trump însuși a încercat să interfereze cu ancheta sau să o blocheze., notează The Guardian.