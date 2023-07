Codul Rutier. Cea mai dură sancțiune pentru șoferii care provoacă accidente a intrat în vigoare

Legea numărul 213/2023, care completează articolul 91 din Codul Penal (Legea nr. 286/2009) a intrat în vigoare. Actul normativ aduce schimbări semnificative în ceea ce privește sancțiunile pentru șoferii aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis și care comit accidente mortale. În asemenea cazuri pedeapsa cu suspendare nu va mai putea fi aplicată de judecător, astfel că vorbim despre cea mai dură măsură pe care o pot lua autoritățile.

Actul normativ a fost inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc și mai este cunoscut drept Legea Anastasia, după numele unui copil care a fost accidentat mortal în fața locuinței. Pe 1 iunie 2022, micuța Anastasia murea în urma unui grav accident rutier provocat de o tânără care nu avea permis de conducere.

„La 1 iunie, se împlineşte 1 an de când Anastasia, un copil de 4 ani a fost ucis în faţa casei de un «şofer» fără permis. Astăzi am depus la Camera Deputaţilor, forul decizional, un amendament care să consfinţească o dată în plus că nici o persoană care se va urca la volanul unui autoturism fără să aibă permis de conducere, sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi va produce accidente în urma cărora vor fi ucişi oameni, nu scapă de închisoare, pedeapsa potrivită pentru cei care nu respectă valoarea supremă pe care dorim să o protejăm: viaţa”, a scris senatorul Robert Cazanciuc înainte de adoptarea formei finale a legii.

Cazurile pe care le prevede legea

Legea prevede închisoare cu executare pentru cei care comit accidente rutiere mortale, în condițiile în care se află într-una din următoarele situații:

Conducerea fără deținerea unui permis de conducere valid;

Deținerea unui permis de conducere neadecvat categoriei vehiculului în cauză, sau suspendarea, retragerea sau anularea permisului de conducere;

Conducerea unui vehicul care necesită permis de conducere, cu o concentrație alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge;

Conducerea unui vehicul care necesită permis de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Această măsură are scopul de a încuraja respectarea regulilor de circulație și de a asigura siguranța în trafic. Se dorește trimiterea unui semnal clar că astfel de comportamente iresponsabile și periculoase nu vor fi tolerate și vor fi sancționate cu închisoarea cu executare.

Legea îi trimite la închisoare vinovați

Inițiatorii actului normativ care a intrat în vigoare reflectă preocuparea autorităților de a proteja viețile cetățenilor și de a-i responsabiliza pe șoferi pentru acțiunile lor. Drept urmare, închisoarea cu executare devine o consecință inevitabilă pentru cei care pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic, dacă sunt depistați sub influența substanțelor interzise sau fără să dețină dreptul legal de a conduce.

Se dorește crearea unui mediu rutier mai sigur și reducerea numărului de accidente mortale cauzate de asemenea comportamente. Astfel, prin asprirea sancțiunilor, inițiatorii legii sunt de părere că va fi descurajată conducerea sub influența substanțelor interzise sau fără permis.

Ce prevede legea promulgată:

Articol unic. – La articolul 91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) cu următorul cuprins:

„(31) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) și (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336”.

Prevederile din Codul Penal

Codul penal prevede următoarele sancțiuni pentru cei care comit accidente mortale:

Articolul 192: (1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.

Articolul 335: (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.

Articolul 336: (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.