SINCERITATEA unui LIDER PSD. Cum a ajuns să dețină FUNCȚIA din PARTID

Codrin Ștefănescu, în luna martie, la Congresul PSD, a candidat pentru funcția de secretar general. Atunci, Ștefănescu a lansat acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea, pe care îl soma să dea explicații despre chermezele de la vilele SRI.





Pe atunci, Ștefănescu acuza epurări în PSD și un blocaj împotriva sa și a altor membri, printre care Ecaterina Andronescu, ajunsă, după o scrisoare deschisă în care cerea demisia lui Dragnea și a guvernului Viorica Dăncilă, ministru al Educației. Un parcurs asemănător a avut și Ștefănescu. După ședința de luni a CEX, el a fost promovat: nu mai e secretar general adjunct, ci secretar general interimar, după excluderea din partid chiar a celui împotriva căruia a candidat la congresul din martie, Marian Neacșu.

„Lucrurile sunt simple, eu am respectat regulile interne ale partidului. Eu am participat la alegeri, mi-am văzut de treabă. Am vorbit doar despre partid și despre oameni. Eu mi-am văzut de treabă, nu am făcut scrisori deschise, nu am forțat să se rupă partidul”, a explicat, sincer, Codrin Ștefănescu cum a ajuns în funcția dorită, luni seara, la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

