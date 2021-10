COD GALBEN în mai toată România: Ce zone sunt afectate. Aveți mare grijă!

COD GALBEN în România

Potrivit meteorologilor, până la 09.00, județele Constanța, Tulcea și Sibiu se află sub avertizări de ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m. În județul Sibiu, în special în localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Boița se vor semnala intensificări locale ale vântului cu viteze la rafală de 55…65 km/h.

Și județele Ialomița și Călărași se află sub avertizare de cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m până la ora 10.00. Tot în același interval de timp, în zona depresionară din județul Harghita se va semnala același fenomen.

Vânt puternic și ceață până la ora 11.00

În județul Caraş-Severin, rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 70 km/h. Avertizarea meteo este valabilă până la ora 11.00. Principalele localități care vor fi afectate sunt: Moldova Nouă, Oravița, Anina, Teregova, Bozovici, Pojejena, Prigor, Luncavița, Iablanița, Sichevița, Cornea, Răcășdia, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Vărădia, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici, Mehadica.

Ceața va reduce vizibilitatea sub 200 m în județele Bacău, Galați, Vrancea și Vaslui. Fenomenul se va manifesta până la ora 11.00. Iată ce teritorii vor fi afectate, potrivit atenționărilor ANM.

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Livezi, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Gura Văii, Tătărăști, Strugari, Tamași, Vultureni, Sărata.

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Corod, Cosmești, Munteni, Ghidigeni, Drăgușeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Bălășești, Cerțești, Bălăbănești, Rădești.

Județul Vrancea: Adjud, Homocea, Garoafa, Corbița.

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Banca, Puiești, Vinderei, Roșiești, Iana, Tutova, Perieni, Epureni, Albești, Grivița, Costești, Bogdănești, Pogana, Gherghești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Viișoara, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani.