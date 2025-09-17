Cod galben de vânt puternic pe tot teritoriul Republicii Moldova

Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru ziua de miercuri, 18 septembrie, o alertă Cod galben de vânt puternic. Atenționarea este valabilă între orele 06:00 – 18:00 și vizează întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță intensificări ale vântului din direcția nord-vest, cu rafale ce vor atinge 15–20 m/s.

Vântul puternic ar putea provoca întreruperi ale alimentării cu energie electrică și perturbări în rețelele de comunicații. Totodată, există pericolul decoperirii parțiale a acoperișurilor și al prăbușirii arborilor sau al ruperii crengilor. Specialiștii atenționează că plantațiile pomicole riscă pierderi de fructe, iar culturile cerealiere pot fi afectate prin pătulire sau scuturarea boabelor. Nici circulația rutieră și feroviară nu este exclus să fie perturbată de obstacole create pe carosabil sau pe căile de acces. În plus, rafalele sporite sporesc și riscul izbucnirii incendiilor.

Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile, să nu se apropie de copaci, stâlpi sau panouri publicitare care pot fi doborâte și să nu parcheze mașinile sub arbori bătrâni sau în zone expuse. O atenție deosebită este cerută șoferilor, care ar trebui să circule cu prudență maximă, mai ales la ieșirile din păduri, la trecerile de poduri sau la întâlnirea vehiculelor de mare tonaj. Se recomandă și evitarea focului deschis, întrucât vântul poate favoriza extinderea rapidă a flăcărilor. Agricultorii sunt sfătuiți să lege vița-de-vie pentru a preveni ruperile.

Autoritățile municipale anunță că sunt pregătite să intervină în caz de necesitate și solicită locuitorilor capitalei să raporteze situațiile problematice la Dispeceratul Central Municipal, la numerele (022) 22-22-67 sau (022) 22-26-04, ori prin apel la numărul unic de urgență 112. Totodată, Primăria reamintește că arborii bătrâni prezintă un pericol crescut în asemenea condiții, de aceea este recomandată evitarea lor.

Pe lângă rafalele prognozate pentru mâine, Moldova se află astăzi, 17 septembrie, până la ora 17:00, sub un alt cod galben de ploi puternice care afectează cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile vor fi moderate, cu maxime de până la +22 de grade ziua și minime de +7 grade noaptea.