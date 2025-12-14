Cod galben de ceață în mai multe județe. Vizibilitate redusă pe drumuri

Meteorologii au emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting de tip cod galben de ceață, valabile în mai multe județe din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), fenomenul determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

ANM au anunțat că până la ora 10.00 este cod galben de ceață în județele Constanța și Tulcea.

În județul Constanța sunt afectate municipiul Constanța și localitățile Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ciocârlia, Ghindărești, Cuza Vodă, Istria, Saligny, Seimeni, Săcele, Topalu, Gârliciu, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina și Vulturu.

În județul Tulcea, ceața este prezentă în localitățile Topolog, Casimcea, Dăeni, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu și Beidaud.

„Se vor semnala: ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”, a transmis ANM.

Tot până la ora 10.00, meteorologii semnalează ceață în județele Botoșani, Galați, Vrancea, Iași și Vaslui.

În județul Botoșani sunt afectate, printre altele, localitățile Ungureni, Albești, Truşești, Ștefănești, Coțușca, Havârna, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Darabani, Săveni și Ripiceni.

În județul Galați, ceața este semnalată în Tecuci, Matca, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești și Poiana.

În județul Vrancea sunt vizate localitățile Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița și Boghești.

În județul Iași, ceața afectează municipiul Iași și numeroase localități, printre care Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Șipote, Bivolari, Ungheni, Prisăcani, Rediu, Bârnova, Golăiești, Aroneanu și Țuțora.

Pentru județul Vaslui, ANM a emis avertizare de ceață, fără a detalia localitățile.

Meteorologii precizează că, în aceste zone, ceața determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ceea ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau a chiciurei.

Până la ora 09.00, este cod galben de ceață în județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți.

În județul Gorj sunt afectate Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bălteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni și alte localități din județ.

În județul Olt, ceața este semnalată în Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Strejești, Brâncoveni, Bobicești, Teslui, Dobroteasa, Optași-Măgura și alte localități.

În județul Dolj sunt vizate Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Segarcea, Poiana Mare, Bechet, Podari, Leu, Brădești, Bucovăț, Ișalnița, Malu Mare, Murgași, Vela, Sopot și numeroase alte localități.

În județul Vâlcea, ceața afectează Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Orlești, Lungești, Tetoiu, Glăvile, Dănicei și alte localități.

În județul Mehedinți sunt semnalate condiții de ceață în Strehaia, Corcova, Cujmir, Bălăcița, Salcia, Butoiești, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Vânători, Braniștea, Grozești, Breznița-Motru și alte localități.

„Se vor semnala: ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, au transmis meteorologii.