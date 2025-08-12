Vremea Cod galben de caniculă. Zonele vizate din vestul și sud-vestul țării







Meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru caniculă, valabilă miercuri, 13 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00. Zonele vizate includ județele din Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, temperaturile vor fi foarte ridicate, iar disconfortul termic se va resimți puternic.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime vor atinge valori între 33 și 36 de grade Celsius.

De asemenea, indicele temperatură-umezeală (ITU), care măsoară efectul combinat al temperaturii și umidității asupra organismului uman, va depăși pragul critic de 80 de unități, semn că valul de căldură poate afecta sănătatea persoanelor sensibile, în special a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare.

Pe lângă această avertizare punctuală, meteorologii estimează că temperaturile din România vor rămâne ridicate și în următoarele patru săptămâni, depășind în general mediile climatologice normale pentru această perioadă a anului.

Pentru intervalul 18 – 25 august, vremea se va încălzi semnificativ în aproape toată țara, cu cele mai mari valori termice în vest și sud-vest. În est și sud-est, ploile vor fi în limite normale pentru finalul lunii august, însă în vest și nord-vest lipsa precipitațiilor va accentua seceta, care a început să se instaleze săptămâna trecută.

În săptămâna 25 august – 1 septembrie, temperaturile din est și sud-est vor reveni aproape de mediile normale climatologic, în timp ce restul teritoriului, în special zona de sud-vest, va rămâne mai cald decât de obicei. Regimul pluviometric nu va înregistra variații importante, precipitațiile urmând să fie apropiate de normal.

Pentru perioada 1 – 8 septembrie, meteorologii prognozează o ușoară încălzire generală pe întreg teritoriul, cu temperaturi peste mediile obișnuite pentru începutul toamnei. Cantitățile de precipitații vor rămâne în parametri normali, fără a semnala fenomene extreme sau deficite majore.

În contextul caniculei, autoritățile recomandă cetățenilor să adopte măsuri de prevenție pentru a evita problemele de sănătate cauzate de temperaturile ridicate. Este esențial să se consume suficiente lichide, să se evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf (între 11:00 și 18:00) și să se poarte îmbrăcăminte ușoară și deschisă la culoare.