Coca-Cola scoate pe piața prima băutură creată cu ajutorul AI

Noua băutură se numește Coca-Cola Y3000, iar marele producător a început deja să îi facă reclamă. Și gustul e unul aparte, potrivit producătorilor: „Prima aromă futuristă creată împreună cu inteligența umană și artificială”.

Creația ediției limitate s-a desfășurat în două etape distincte. Procesul a fost laborios și a implicat un buget semnificativ, având ca scop obținerea unei băuturi deosebite.

Astfel, echipa de cercetare de la Coca-Cola a efectuat analize aprofundate asupra aromelor apreciate și achiziționate de către consumatori, luând în considerare, de asemenea, tendințele actuale de pe piață.

Etapa următoare a implicat prelucrarea datelor prin intermediul unui sistem de inteligență artificială. Totul cu scopul de a contribui la elaborarea profilurilor de arome și a combinațiilor acestora.

Această abordare a condus la crearea noii băuturi Coca-Cola Y3000, realizată cu sprijinul tehnologiei AI.

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 🫧 #CocaColaCreations pic.twitter.com/B3taG09ut2

