Amanpour și-a cerut iertare în urma valului de indignare provocat de afirmațiile sale prin care a comparat primii patru ani de mandat ai lui Donald Trump cu Kristallnacht (Noaptea geamurilor sparte), cele două zile de pogrom împotriva evreilor din 1938.

Declarațiile ziaristei de la CNN au suscitat criticile puternicei Ligi Anti-Defăimare, ale administrației Trump și ale guvernului israelian, care au solicitat scuze publice.

Luni seara, Christiane Amanpour a declarat în emisiunea sa că regretă suferința pe care a provocat-o cu comentariile sale și că nu ar fi trebuit să „juxtapună” „atacurile lui Trump la adresa istoriei, a realității, a informației și a adevărului” cu comemorarea a 82 de ani de la Kristallnacht.

„Și, în final, un comentariu despre emisiunea mea de la sfârșitul săptămânii trecute. Am acordat atenție celei de-a 82-a comemorări a Kristallnacht, așa cum fac adeseori – este evenimentul care marchează începutul ororilor Holocaustului. Am subliniat de asemenea atacurile lui Trump la adresa istoriei, realității, informației și adevărului. Nu ar fi trebuit să alătur aceste două idei”, a adăugat Amanpour.

„Hitler și atrocitățile lui sunt, desigur, unice în istorie. Regret orice suferință pe care am putut să o provoc. Am dorit să arăt cum democrația poate derapa, și cum trebuie întotdeauna să apărăm cu tenacitate valorile noastre democratice.”

În emisiunea sa de joia trecută, Amanpour a prezentat imagini cu evrei morți și cu naziști arzând cărți, comentând:

„Și, prin acel turn de cărți arse, s-a declanșat un atac împotriva realității, informației, istoriei și adevărului… După patru ani de asalt modern al lui Donald Trump împotriva acelorași valori, cuplul Biden-Harris promite o reîntoarcere la aceste norme, inclusiv la adevăr.”

Secretara de presă a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a caracterizat pe Twitter comentariile lui Amanpour drept „abjecte” și a afirmat că realizatoarea CNN „trebuie să-și ceară iertare pentru că a trivializat Holocaustul și tragicul genocid a milioane de evrei”.

DESPICABLE! @camanpour & @CNN must immediately apologize for trivializing the Holocaust & the tragic genocide of millions of Jews. They must also apologize for slandering the most pro-Israel President in history as they themselves make an anti-democratic political enemies list. https://t.co/T6sh02kY2E

Ministerul israelian pentru Diaspora, Omer Yankelevich, a acuzat-o pe Amanpour că a forțat comparația de dragul „unor titluri ieftine sau al agendei politice” și a cerut CNN să fie un partener în combaterea antisemitismului și nu să toarne alimenteze scandaluri, informează ziarul de limbă ebraică Israel Hayom, citat de The Hill.

Consului general al Israelului în Atlanta, Anat Sultan-Dadon, i-a scris vicepreședintelui executiv al CNN, Rick Davis, exprimându-și indignarea pentru faptul că Amanpour a folosit Holocaustul și comemorarea Kristallnacht pentru scopuri politice și a afirmat că ziarista a manifestat lipsă de respect pentru cei care au murit, scrie Jerusalem Post.

The Anti-Defamation League a reacționat și ea la comentariile lui Amanpour, scriind pe Twitter că „nu există analogie între Holocaust și ceea ce se petrece în Statele Unite”.

As we’ve said many times before, there’s no analogue between the Holocaust & what’s taking place in the U.S.

Pundits & politicians should avoid such facile comparisons. They are offensive & insensitive to the memory of the #Shoah. https://t.co/JLMKVmiRl3

— ADL (@ADL) November 16, 2020