Clujul ne-a obișnuit cu investiții în domenii de vârf cu inițiative la scară mare, spiritul de competiție își caută confirmare. Clujul este singurul oraș din Europa de Est care a intrat în finala competiției pentru titlul de capitală europeană a inovării. Titlul e acordat anual de Comisia Europeană, împreună cu un premiu de un milion de euro, pentru a sprijini introducerea de servicii publice digitale inovatoare.

În finala competiției pentru titlul de capitală europeană a inovării au intrat douăsprezece orașe din nouă țări. Clujul este primul oraș din România care ajunge într-o asemenea finală. Candidatura se bazează pe cei 100.000 de studenți masteranzi și doctoranzi care învață la universitățile din oraș, pe comunitatea de 26.000 de specialiști în IT, dar și pe clustere. Acestea sunt asociații care reunesc universități, companii private și autorități publice care au scopul de a promova inovarea și transferul tehnologic. Aceste clustere acoperă o largă paletă de domenii, de la agricultură la IT și de la mobilier la energie verde. Unele dintre aceste clustere au primit certificate de încredere ridicată din partea Comisiei Europene și se situează în elita europeană – spune președintele clusterului AgroTransilvania, Vákár István.

„În primul rând să mulțumesc consorțiului clusterelor care a muncit foarte mult pentru acest titlu. Am privit cu foarte multă tristețe faptul că nu am câștigat titlul de Capitală culturală europeană. Sper că acest titlu i se cuvine Clujului, s-a muncit foarte mult și Clujul într-adevăr este un centru de inovare în toate domeniile în care s-au format aceste clustere exact pentru acest scop: pentru inovare.

Dacă va câștiga, Clujul își va adăuga în palmares un al treilea titlul european. În 2015 a devenit Capitală europeană a tineretului, iar în 2018 a fost Oraș european al sporturilor. A intrat și în finala competiției naționale pentru titlul de Capitală culturală europeană, însă a pierdut la un vot în fața Timișoarei