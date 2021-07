Atunci când i-am aflat prima oară povestea de viață, în 2016, când Clotilde Armand și-a lansat cartea autobiografică, m-a impresionat drama ei. Pierduse doi copii în condiții tragice. Primul, o fetiță, murise în somn, la câteva luni de la naștere. Deci știe suferința unui părinte când copilul e bolnav. Și totuși rămâne insensibilă când i se cere să se alăture să facă un bine, prin puterea ei de vremelinic primar al sectorului 1.

Nu a venit „Mafia” peste ea și nici vreun grup numeros de bucureșteni ca să-i ceară socoteală pentru împuțiciunea din cartierele sectorului, pentru șobolanii care ne terorizează. A venit un preot. Un preot bun la suflet, un ardelean care a transformat din frumos în și mai frumos Biserica Mavrogheni. De vreo 5-6 ani, de când a preluat parohia, preotul Radu Mureșan a reușit să-i adune pe credincioși în jurul său și, împreună, să facă fapte bune.

Cel mai mare proiect al părintelui și Bisericii Mavrogheni este construcția unui centru pentru copiii cu Sindrom Down. De 4 ani, părintele Radu strânge bani din donații. Credincioșii din parohie au oferit bănuți, fiecare cât și-a permis. Am donat și eu pentru că știu ce înseamnă un copil cu Sindrom Down și ce muncă intensă duc părinții ca să-și facă fiul sau fiica să devină independenți la un moment dat. Am ajutat câteva familii aflate în aceste situații, în cadrul campaniilor umanitare pe care le-am inițiat. Și atunci cum să nu mi se pară o mare nedereptate și o atitudine mizerabilă să întorci spatele unor astfel de copii?!!

A fost făcut proiectul clădirii cu arhitecți și demersuri pe lângă primărie pentru sprijin și avizare. Împreună cu un grup de inițiativă, părintele a obținut peste 20 de avize, inclusiv autorizația de construire pe un teren ce aparține Parohiei Mavrogheni ce valorează peste un milion de euro.

Ce a fîcut primărița Clotilde Armand ne-a spus Sebastian Burduja și alți consilieri locali. Șeful liberalilor din sectorul 1 susţine că primarul Clotilde Armand a blocat din răzbunare proiectul menit să sprijine copiii cu Sindrom Down și cu autism care au nevoie de un astfel de centru de recuperare ca cel gândit de grupul de la Biserica Mavrogheni.

Liberalul Burduja a explicat ce s-a întâmplat la ședința de consiliu local din 2 iulie, când proiectul, cu toate avizele, nu a fost adoptat.

Pe ordinea de zi erau două proiecte de discutat. Primul era o rectificare bugetară pe care o solicita primarul, iar al doilea era proiectul cu centrul pentru copii, susținut de PNL. În momentul în care consilierii nu i-au trecut amendamentele şi proiecte de rectificare bugetară, Clotilde Arman a solicitat retragerea celui de al doilea proiect.

„ PNL respinge argumentat proiectul de rectificare bugetară, primarul Armand Clotilde cere cuvântul și retrage imediat punctul legat de Centrul pentru copii cu Sindrom Down. Închide brusc ședinta, se ridica si pleacă. Este de o ticăloşie greu de imaginat şi am cerut public să-şi ceară scuze şi să revină asupra acestei decizii”, a declarat Sebastian Burduja.

Liderul filialei PNL din Sectorul 1 mai spune și că, „până acum, nici primarul, nici altcineva din echipa ei nu au fost în stare să producă un singur argument, cea mai plăpândă justificare pentru blocarea Centrului. Pentru că nu există”.

Mă bucur că liberalii din sectorul în care locuiesc au luat atitudine în acest caz, precum și împotriva unor decizii aberante ale primăriței USR-PLUS: sistarea burselor elevilor, lipsirea de agenți de pază de la spitalul de copii Gr. Alexandrescu, tăierea fondurilor a patru spitale din sector.

Consilierii PNL spun că sunt hotărâți să repună pe ordinea de zi acest proiect pentru ridicarea centrului pentru copiii bolnavi. Vor izbândi în demersurile lor, când liderii lor de sus calcă în vârful picioarelor ca să nu se sperie Coaliția și să se destrame?

Clotilde Armand, ești mamă! Nu-ți poți bate joc de niște copii bolnavi ca primar vremelinic ce ești! Eu și alte sute de oameni am donat bănuți pentru viitorul lor. Donează-le și tu un strop de bunăvoință și o semnătură! În memoria copiilor tăi.