Clotilde Armand a promis o școală-container de top, dar a uitat că trebuie să fie racordată și la gaze. Elevii, în pericol

„Am rezolvat problema supraaglomerării în școală și se va învăța în două schimburi. Continuăm să investim masiv în educație și în viitorul copiilor noștri cu toată opoziția consilierilor PNL și PSD”, scria pe pagina ei de Facebook Clotilde Armand, în primele zile ale lunii septembrie.

Și da, s-a inaugurat școala-container la începutul anului școlar. Frumos aranjată, curat, toate imaginele excelente, cât să stârnească bucuria copiilor și părinților și să îi facă pe fanii de pe Facebook ai primăriței Clotilde Armand să-i adreseze felicitări. Pentru că iată ce scria și arăta bucureștenilor Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook, în data de 3 septembrie!

„ O construcție modulară dotată cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea unui act educațional de calitate”

Mesajul de succes al edilului Clotilde Armand:

„O situație revoltătoare pe care am moștenit-o de la fostele adminsitrații o reprezintă învățarea în trei schimburi cauzată de lipsa spațiilor suficiente pentru desfășurarea cursurilor în unele unități de învățământ. În aceste condiții, a trebuit să identificăm rapid noi spații de învățământ sau să construim altele noi pentru a stopa în cel mai scurt timp posibil acest fenomen inaccpetabil într-o capitală europeană și care produce numeroase neplăceri părinților și cadrelor didactice.

Așa cum am promis, începând cu noul an școlar, elevii de la Școala Gimnazială ”Herăstrău” nu vor mai învăța în trei schimburi. Am finalizat lucrările la o construcție modulară dotată cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea unui act educațional de calitate. În noul spațiu de învățământ își vor desfășura cursurile 10 clase de elevi de la ciclul primar: la parter sunt 5 săli de clasă (125 de elevi), cancelarie, grupuri sanitare pe sexe pentru elevi și profesori, spațiu tehnic, iar la etaj sunt tot 5 săli de clasă (125 de elevi) și 2 grupuri sanitare pe sexe. Astfel, la Școala Gimnazială “Herăstrău” am rezolvat problema supraaglomerării și se va învăța în două schimburi.

Continuăm să investim masiv în educație și în viitorul copiilor noștri cu toată opoziția consilierilor PNL și PSD”.

Doar că, acum elevii și părinții au constatat că nu e totul minunat ca la un lucru bine făcut.

Elevii tremură de frig pentru că școala-container nu e racordată la încălzire

Doi dintre părinții copiilor ne-au sesizat ce se întâmplă acum la școala cea nouă și ne-au rugat să arătăm public marea deficiență, poate că primărița va interveni și va rezolva cât mai rapid situația. Pe unul dintre părinți îl și cunosc, e un fost coleg, om serios, departe de orice activism politic. Asta ca să fie clar că nu-I vorba de nicio „mafie” care vrea să lovească în primăriță! E însă un tată disperat de stările prin care trece copilul său. La fel sunt și alți părinți, iar mulți dintre ei stau pe capul directoarelor, căci sunt extrem de îngrijorați că li se îmbolnăvesc copiii de frig și că vor ajunge iar să facă cursuri online, de acasă.

„La începutul anului, în septembrie, ne-am bucurat cu toții pentru școala cea nouă. De la cel mai modern spațiu de învățământ, cel mai minunat, le-am auzit pe toate. Și da, este nou, este modern, dar… nu are căldură. Nu ni s-a spus, nu ne-am imaginat că acele calorifere din clase sunt puse de formă. A venit frigul și am aflat: școala NU a fost racordată la gaze sau la o altă sursă de încălzire. Așadar, copiii stau în clase neîncălzite.

Doamna directoare i-a spus soției că e posibil să se rezolve într-o săptămână sau două, altfel se vor muta orele în online. Am întrebat dacă putem aduce calorifere electrice, dar ni s-a explicat că nu, pentru că instalația electrică nu a fost proiectată pentru a face față la așa ceva”, spune unul dintre părinții care ne-au sesizat.

Un altul ridică o problemă și mai gravă, consecință a proastei funcționări și a lucrului făcut de mântuială:

„Acum, din cauza condițiilor, în consiliul școlii s-a decis să se reducă durata orelor la 35 de minute. Dar au mutat și cursurile în alt interval orar: de la 8 se va începe la 9, ca să fie mai cald. Au pus câte o aerotermă în clase, deși inițial ni s-a comunicat că instalația electrică nu era dimensionată pentru așa ceva. Vă dați seama că ne este frică să nu izbucnească vreun incendiu, numai liniștiți nu stăm!”.

Ce am aflat despre „marea lucrare” care a lăsat copiii să înghețe în clase

Primăria Sectorului 1 a atribuit contractul pentru întocmirea documentațiilor tehnice și execuția lucrărilor la Școala Gimnazială Herastrau, Strada Borșa 27, spre sfârșitul verii, firmei Miral Instal. Conducerea școlii a transmis toate documentele necesare întocmirii proiectului după începerea anului școlar. Adică abia în septembrie, deși era clar că elevii vor avea nevoie de gaze în această toamnă/iarnă.

După agitația părinților, a apărut și firma în zonă și a început lucrările. Dar treaba e de durată.

Săptămâna trecută s-a muncit de miercuri până vineri. Iată o poză în care se vede cum se lucrează la prelungirea țevii de gaze pentru conectarea noii clădiri!

Poate face o deplasare până la școala din Aviației doamna primar, grăbește lucrurile, ca să aibă niște lecții normale și elevii cărora le-a promis că vor scăpa de înghesuială și va investi în educație. Apoi ne scrie pe Facebook cum a rezolvat, că asta e menirea unui administrator de sector.