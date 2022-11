Clotilde Armand a încheiat un contract, fără licitație, cu o firmă care are printre acționari un membru USR. „Nu mă interesează că cineva de la USR are 3% din firmă”

Firma câştigătoare a contractului este Field Zoom Data. Printre acţionarii firmei se numără și un membru USR, fost membru în biroul local și biroul municipal. Clotilde Armand a făcut a atribuit acest contract fără să organizeze o licitație. Așadar, Primăria Sectorului 1 va plăti peste 45.000 de euro pentru realizarea unei plaftforme online menită pentru colectarea informațiilor și validarea beneficiarilor pentru tichetele destinate îmbunătățirii eficienței energetice.

Anunțul pentru dezvoltarea platformei online a fost publicat în sistemul elecronic de achiziții publice pe 7 noiembrie, ora 13:42. De asemenea, valoarea care a fost estimată de primărie a fost 221.000 lei, aproximativ 45.216 euro cu TVA. La doar 34 de minute distanță, firma Field Zoom Data a depus oferta pentru acest contract. Ulterior, Clotilde Armand a răspuns la cererea firmei care a oferit aceeași sumă estimată de primărie.

Firma Field Zoom Data este înființată în 2019. E are cinci angajați, iar anul trecut a avut o pierdere de circa 345.000 lei. Marius Cornel Nițu este unul dintre fondatorii companiei alături de Miruna Bădescu, Anton Cupcea și Ion Alexandru Ghica. În plus, Cupcea este și membru USR Sector 1. El a făput parte din biroul local și biroul municipal. În acest context, edilul din Sectorul 1 a fost contactată pentru a oferi o serie de lămuriri în legătură cu acest contract.

Clotilde Armand a reacționat față de contractul fără licitație

Este important de precizat că acest contract a fost atribuit fără a se mai aştepta aprobarea Consiliului Local. Clotilde Armand a susținut că pentru proiectele care vizează eficientizarea energetică nu este nevoie de aprobare în această fază. De asemenea, primarul a mai adăugat că măsurile din acest proiect corespund cu o directivă venită din partea Uniunii Europene, iar obiectivul este reducerea amprentei de carbon. În plus, edilul a mai adăugat că România este în urmă din acest punct de vedere față de alte țări. Așadar, acest proiect va ajuta romînii să își izoleze locuințele pentru a avea facturi mai mici la energie.

În ceea ce privește achiziția directă pentru platformă, edilul a precizat că a respectat toate prevederile legale. „Anunțul acestei achiziții a respectat absolut toate prevederile legale, întreaga procedură a fost derulată prin SEAP, totul este transparent. Este o achiziție cu atribuire directă, în temeiul legii. Firma respectivă nu are nicio legătură de familie cu conducerea Primăriei. Am aflat că este o persoană acolo, care are 3% din firmă, care este membru USR, dar nu este în conducerea partidului”, a explicat Armand.

De ce a fost de acord Clotilde Armand cu firma Field Zoom Data

Armand a mai explicat că firma are experiență de peste 20 de ani în acest domeniu. De asemenea, Field Zoom Data derulează proiecte cu Agenția Spațială Europeană ceea ce a reprezentat un lucru important pentru edil. În plus, primarul a subliniat că platforma a fost atacată de hackeri, dar a rezistat.

„Nu mă interesează că cineva de la USR are 3% din firmă. Este important să fie o firmă foarte bună cu o expertiză foarte bună, sunt multe date, 210.000 de oameni care se vor înscrie în același timp. După ce platforma a fost pusă online a fost atacată de hackeri. Era foarte important să fie o firmă recunoscută, o firmă de top în domeniul ei. La ora actuală firma derulează proiecte cu Agenția Spațială Europeană, adică are niște clienți cum este Comisia Europeană și știm că firma asta poate să ducă acest proiect. Știam că va fi atacată platforma”, a conchis Clotilde Armand.

Cum va funcționa platforma lui Clotilde Armand

Primarul a mai explicat și cum va funcționa această platformă. Se pot înscrie pentru aceste vouchere persoane care au vârsta de minimum 18 ani împliniți la data înscrierii, care sunt cetățeni români sau cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene și locuiesc în Sectorul 1. De asemenea, cei care doresc să se înscrie trebuie să aibă cartea de identitate valabilă la data înscrierii pe platformă și să nu fie consilieri, viceprimar sau primar al Sectorului 1 al Municipiului București. De asemenea, nu pot beneficia de program nici cei care au calitatea de soţ/soţie, rude ori afini până la gradul I cu consilierii, viceprimarulsau primarul din Sectorul 1.

Voucherele oferite de Primăria Sectorului 1 vor fi de 1.000 de lei. Banii vor putea fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente, soluții, materiale și servicii pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, precum și pentru certificarea performanței energetice a clădirilor. Pe platforma s-au înscris, până acum, 10.000 de oameni, a mai spus Clotilde Armand pentru Hotnews.ro.