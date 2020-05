„Am 28 de ani și lucrez de un an și jumătate în Poliție, sunt necăsătorit, am o relație stabilă de 5 ani. Eram în timpul serviciului, făceam prevenire, am văzut niște persoane, puști de 19 ani. Eu și colegul meu am zis că trebuie să-i legitimăm și să-i îndepărtăm din zona dată fiind starea de urgență. Când am oprimit echipajul s-a apropiat o persoana corpolentă, tatuat, a început sa ne amenințe cu moartea, ne-a spus că ne violeaza de față cu toată lumea pe capota mașinii. Ne-a îmbrâncit, colegul meu a pulverizat spray lacrimogen, dupa câteva secunde s-a îndreptat spre mine. Nu îl cunoșteam până la acel moment.

In timpul interventiei, cineva din multime striga ‘aveti grija, are HIV’. Nu am fost constient de asta atunci, l-am incatusat, omul avea ceva sange pe maini. Dupa incatusare am observat ca am 2 zgarieturi, una pe mana stanga si una pe dreapta. Nu stiu daca m-am zgariat eu in catuse, in unghiile lui, e drept ca s-a zbatut. Si el avea sange, nu stiu daca a fost contact.

Am plecat de urgenta la Matei Bals, mi-a fost prescris un tratament. Individul nu a fost audiat, procurorul a considerat ca ultrajul nu e o fapta grava sau ca tipul asta nu e un pericol public.

Am facut niste teste, primul test a fost negativ. E un tratament destul de dur. La inceput nu am reactionat bine. M-am obisnuit si cu gandul, in mare parte. Noi l-am prins, procurorul l-a eliberat”, a spus politistul in exclusivitate la Realitatea PLUS.