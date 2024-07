Clint Eastwood, devastat după moartea partenerei sale: A fost o femeie minunată

Statele Unite. Clint Eastwood, cunoscutul actor și regizor, trece prin momente dificile, la vârsta de 94 de ani. Câștigătorul premiului Oscar, suferă în tăcere, în vreme ce apropiații săi încearcă să-l protejeze.

Actorul care a jucat în special roluri de dur își plânge partenera de viață. Christina Sandera, împreună cu care era din 2014, a murit la vârsta de 61 de ani.

Clint Eastwood’s longtime partner Christina Sandera dead at 61: ‘I will miss her very much’ https://t.co/gRNrd1BuWw pic.twitter.com/scdgfnfLey

— New York Post (@nypost) July 19, 2024