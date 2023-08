Ies la iveală amorurile lui Clint Eastwood. Viața tumultuoasă a legendei de la Hollywood

În vârstă de 93 de ani Clint Eastwood este o legendă vie a cinematografiei americane. Munca sa de pe platourile de filmare este bine cunoscută și apreciată de toți iubitorii filmelor. Pe de altă parte, actorul este cunoscut și pentru aventurile sale amoroase care au stârnit interes. Multe dintre legăturile sale cu femei s-au încheiat cu scandaluri la fel de spectaculoase care s-au suprapus peste succesele din viața profesională.

Clint Eastwood a devenit celebru, nu doar pentru filmele sale, ci și pentru numeroasele căsnicii – prima dintre ele încheiată după un scandal imens de infidelitate – aventurile amoroase de pe platourile de filmare, dar și din cauza unor acuzații de abuz din partea unei foste partenere.

Actorul s-a căsătorit, prima dată, cu o studentă de la Universitatea din California, Margaret „Maggie” Johnson, înainte de a cunoaște succesul. Imediat ce a devenit celebru, a cedat tentațiilor de la Hollywood și nu a trecut mult până când și-a înșelat soția.

Cei doi s-au văzut la o întâlnire pe nevăzute, în 1953, după ce Clint, în vârstă de 23 de ani, a fost lăsat la vatră din armată. Maggie a fost atrasă aproape imediat de actorul în devenire, iar Clint a povestit, mai târziu, că s-au înțeles imediat. Aceasta deși el a continuat să se vadă cu alte femei în timp ce se întâlneau.

Fiica de care nu a știut 30 de ani

Înainte de căsătorie, au avut o fiică, Laurie, care a fost dată spre adopție, da mamă, fără știrea actorului. Ani mai târziu, o prietenă a lui Laurie a declarat, pentru DailyMail.com, că aceasta nu a știut că tatăl ei este legenda de la Hollywood. A aflat după 30 de ani când a început să-și caute părinții biologici.

Laurie l-a abordat pe actor la sfârșitul anilor ’80, însă acesta nu știa de existența fiicei. Cei doi au stabilit de atunci o relație apropiată, împărtășind dragostea pentru golf și pentru activitățile în aer liber și mergând împreună în vacanțe de familie.

Clint și Maggie s-au căsătorit la doar șase luni după ce s-au cunoscut, iar căsătoria a durat timp de peste două decenii, în ciuda faptului că actorul a fost implicat în numeroase aventuri cu multe alte femei. Au avut doi copii împreună – un fiu, pe nume Kyle, în 1968, și o fiică, pe nume Alison, în 1972, înainte de a se despărți în 1979. Divorțul lor a fost finalizat cinci ani mai târziu, în 1984.

În ciuda numeroaselor infidelități ale lui Clint, despărțirea s-a făcut amiabil, iar în 2022, fiica lor, Alison a declarat pentru Fox News că sunt încă prieteni.

Aventura cu o cascadoare

În 1959, în timp ce era căsătorit cu Maggie, actorul a cunoscut-o pe Roxanne Tunis, o cascadoare care lucra în mod regulat la serialul Rawhide, în care apărea. Cei doi au fost implicați într-o poveste de dragoste care a durat 14 ani. Pe platoul de filmare, nu-și ascundeau relația, iar toată lumea știa că sunt iubiți.

Relația a dus la nașterea unui alt copil al lui Clint, o fiică pe nume Kimber, în 1964.

Au continuat să fie amanți 14 ani, iar Clint chiar i-a oferit iubitei sale un rol în comedia sa de acțiune din 1978, Every Which Which Way But Loose. Până la moartea sa, de zilele trecute, Roxanne a continuat să-l venereze pe Clint Eastwood.

O poveste amoroasă încheiată cu scandal

Clint Eastwood a avut, de asemenea, o aventură cu Sondra, colega sa din „The Outlaw Josey Wales”, în timp ce era căsătorit cu Maggie. Povestea s-a încheiat cu un proces în care Sondra l-a acuzat de „abuz” și a susținut că el a încercat intenționat să o împiedice să lucreze, după despărțire.

Sondra a susținut că s-a întâlnit în secret cu vedeta filmelor western timp de peste un deceniu, în vreme ce actorul era căsătorit cu o altă femeie. Aceasta a locuit, chiar, într-una din reședințele lui Clint Eastwood, astfel încât el să o poată vizita oricând, fără ca cineva să afle.

Dar după ce povestea lor de dragoste s-a întrerupt brusc – într-o zi, când a venit acasă, s-a trezit că ușa casei i-a fost închisă, iar toate lucrurile sale depozitate în cutii erau afară – l-a dat în judecată pe legendarul star pentru „suferință emoțională și fizică”. Procesul s-a încheiat după ce Clint Eastwood a ajutat-o să obțină un contract 1,5 milioane de dolari cu Warner Bros.

Actrița a revenit, ulterior, cu o nouă acțiune în justiție, acuzând o stratagemă menită să o împiedice să obțină un loc de muncă în industrie. L-a dat în judecată, de data aceasta, pentru fraudă și încălcarea obligațiilor financiare. În cele din urmă, cei doi au ajuns la o înțelegere amiabilă, în anii ’90.

O aventurp cu o însoțitoare de bord

În ultima parte a relației cu Sondra, actorul a mai avut o aventură cu o însoțitoare de bord pe nume Jacelyn Reeves. Multe detalii despre dragostea lor nu sunt cunoscute, dar au avut doi copii împreună – un fiu, pe nume Scott, în 1986, și o fiică, pe nume Kathryn, în 1988.

Relația cu actrița Frances Fisher

Clint a cunoscut-o pe actrița Frances Fisher în timpul unei petreceri, în 1988. La scurt timp după despărțirea lui de Sondra, au început să se întâlnească. Ei și-au făcut apoi debutul pe covorul roșu ca cuplu în 1992.

Când fotografii l-au surpins pe Clint sărutând o reporteră TV pe nume Dina Ruiz, doi ani mai târziu, dragostea lor s-a prăbușit.

Fiica lor, Francesca, a câștigat faimă când a jucat în reality show-ul Mrs. Eastwood & Company în 2012.

Căsătoria cu Dina Ruiz

Odată ce s-a căsătorit a doua soție, Dina Ruiz, s-a crezut că actorul a pus capăt aventurilor amoroase și infidelităților. El a povestit că a devenit de ea după ce i dat un interviu despre filmul Unforgiven în 1992.

Când s-au revăzut, din nou, la un eveniment, câteva săptămâni mai târziu, Clint a explicat că nu și-a putut ascunde sentimentele pentru ea.

Aproape imediat după ce s-a despărțit de Frances, Clint a cerut-o în căsătorie pe Dina. S-au căsătorit în martie 1996 în Las Vegas, la moșia lui Steve Wynn, iar în același an, în decembrie li s-a născut fiica, Morgan.

imp de peste un deceniu, Clint a jucat rolul de soț și tată îndrăgostit și părea că a lăsat în urmă aventurile amoroase și infidelitățile.

În iunie 2012, totuși, au apărut probleme în paradis, deoarece People a relatat că cei doi s-au despărțit. Motivul a fost legat de fosta soție a unuia dintre cei mai buni prieteni ai Dinei, cu care Clint a avut o relație.

S-au despărțit oficial la sfârșitul anului 2013.

Relația cu o angajată de la hotelul său

Ultima sa aventură pare să fie Christina Sandera, o femeie cu 33 de ani mai mică decât el, cu care a participat la Premiile Oscar în 2015. Cei doi au mers braț în braț pe covorul roșu.

Ea a fost angajată să lucreze la restaurantul hotelului Mission Ranch din Carmel-by-the-Sea, California, unde Clint Eastwood locuiește de ani de zile. Până în 2018, părea că lucrurile au devenit destul de serioase, cuplul pozând cu trei dintre fiicele sale, nepoata sa și prima sa soție, Maggie, la premiera filmului The Mule.

În prezent nu este clar dacă Clint și Christina mai sunt încă împreună sau nu.

Se vorbește că actorul ar fi avut întâlniri cu producătorul de film Noor Alfallah, în ianuarie 2019, când fotografii i-au surprins la o cină în Los Angeles. Cei doi au fost văzuți plecând împreună, iar femeia a urcat în mașina actorului. Ea a respins speculațiile cu privire la o eventuală relație spunând că nu există așa ceva, după cum relatează Dailymail.co.uk.